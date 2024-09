Cristiano Ronaldo sigue en activo en Arabia Saudí pese a su edad. El portugués ha completado una carrera impresionante, siendo uno de los mejores futbolistas de la historia. Sus inicios en Portugal no fueron fáciles. Uno de sus mejores amigos en la infancia era Fábio Paím, compañero suyo en la academia del Sporting de Portugal, que ahora está dando mucho que hablar por algo que nada tiene que ver con el fútbol, pues resulta que se ha estrenado en el mundo del cinde para adultos.

Fábio Paím también estaba llamado a ser una gran estrella. Incluso era «mejor que Cristiano Ronaldo», según dijo él mismo en una entrevista, pero su indisciplina deportiva, las fiestas y los excesos truncaron su prometedora carrera demasiado pronto. Ahora, el portugués se ha hecho viral en todo el mundo a sus 36 años, no por un tema futbolístico, sino por el nuevo camino que ha emprendido, debutando en el cine para adultos con la clara intención de convertirse en una estrella del porno. «Me gustaría participar en una película porno. Haría realidad uno de mis sueños. No tengo novia y estoy soltero», dijo. Fábio de su nueva faceta: «Hoy fue un día de grabación al más alto nivel. Gran equipo, ¿tienes curiosidad por ver este episodio? Suscríbete al canal y no te pierdas ningún contenido, gracias a todos por vuestro apoyo».

En el ocaso de su carrera, el portugués también fue detenido por posesión y venta de cocaína en Estoril. Un delito que le llevó a prisión, siendo una de las experiencias «más duras» de su vida. «Aprendí que lo que se consigue fácil no es bueno para la vida y no podía seguir en ese estilo de vida, tenía que trabajar. La prisión no era un lugar para un niño como yo, mi vida es mucho más tranquila ahora». También fue detenido en dos ocasiones por sospechas de agresión sexual, varios episodios muy turbios que ahora quiere olvidar con su nueva vida como actor porno.

La carrera de Fábio Paím

La carrera de Fábio Paím alcanzó su máximo apogeo cuando el Chelsea le fichó y jugí a las órdenes de Scolari, pero su experiencia en Inglaterra no fue la deseada por su vida de excesos en la capital británica. Al Kharaitiyat, Oliveirense, Mosta, Nevezis, Paços de Ferreira o Real Massamá, entre otros clubes, fueron sus siguientes destinos antes de retirarse en 2021 cuando jugaba en Polonia.

Antes de esa trayectoria, se formó en el Sporting de Portugal, donde creció junto a Cristiano Ronaldo. «Conocí a Cristiano cuando tenía ocho años, era nuevo en el Sporting y fuimos a un torneo en Madeira. Pasamos buenos momentos juntos, momentos realmente buenos. Hoy no ha habido nadie como yo, con la misma calidad. Cristiano, con todo su esfuerzo y trabajo, llegó al nivel que se merece. Si yo hubiese tenido la misma entrega y compromiso, hubiese sido mejor que él. Me parecía más a Ronaldinho. En ese momento era mejor que Cristiano Ronaldo… ¡Creo que debería darme uno de sus balones de oro!», decía en una entrevista.

Y el propio Cristiano hizo pública una anécdota que vivió con Fábio cuando ambos jugaban en las categorías inferiores del Sporting: «Por la noche íbamos al McDonald’s a recoger las hamburguesas que ya nadie quería y que no estaban buenas para vender. Estábamos allí todas las noches para tomar las hamburguesas, comíamos las sobras que iban a tirar».