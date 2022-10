Eugenio López-Chacarra pega el golpe del siglo

Eugenio López-Chacarra es en España uno de los hombres de la semana, por no decir el que más. Pese a que muchos no le conocían hasta el momento, ahora está en boca de todos. Ya no solo por su primera victoria en el LIV Golf (nueva liga creada por los árabes) a sus 22 años, sino por la escalofriante cantidad de dinero que se ha embolsado por esta victoria en Bangkok. Un total de 4,88 millones de euros para un jugador que era su quinta participación como profesional. Esto se convierte en la mayor cantidad de dinero repartida para un deportista español en toda la historia. Casi nada. Cabe destacar que hace unos pocos meses, el jugador madrileño formaba parte de la Universidad de Oklahoma y fue seducido por los millones de Arabia, concretamente 15 por firmar con ellos.

Ya lo dijo Jon Rahm en rueda de prensa tras ganar el Campeonato de España e igualar a Severiano Ballesteros sobre los casi cinco millones de euros ganados por el joven golfista madrileño: «Que venga a Madrid y lo celebre. Que se compre una casa, un coche, un reloj…», declaraba entre risas.

Para poner en contexto, Rafa Nadal, en 2019, se llevó el US Open de Estados Unidos el mayor premio de la historia del tenis, con una cantidad de 3,5 millones de euros. Hasta ese momento, se hablaba de una auténtica locura, pero el mundo del deporte y los petrodólares saudíes nunca dejan de sorprender y ahora han vuelto a romper la banca. Uno de los cuatro ‘Grand Slams’ de tenis, ganado por uno de los jugadores más grandes de la historia y en uno de los deportes más conocidos, vistos y practicados del mundo no se puede ni acercar a la cifra lograda en un simple torneo del LIV Golf.

Otra disciplina que no le puede mirar a los ojos al circuito saudí es el ciclismo. Uno de los deportes más emblemáticos y que más adeptos tiene no puede compararse con las grandes cantidades que se manejan en el golf. La gran cita anual, el Tour de Francia, donde todos los ciclistas sueñan con enfundarse el maillot amarillo en los Campos Elíseos, repartió este mismo año un total de 500.000 euros fijos al ganador, en este caso a Jonas Vingegaard. Luego habría que sumarle algunos variables en función de las etapas, lo que se acercó a los 550.000 euros percibidos.

Mirando a los ojos a Messi

Dejando de lado las astronómicas cifras que maneja un jugador como Leo Messi, el jugador argentino, al igual que muchos de sus compañeros de profesión, tienen en sus contratos ciertos variables en función de objetivos, como ganar el Balón de Oro. El ex del Barcelona podría haber recibido una cantidad cercana a los tres millones de euros por haber ganado los últimos trofeos en la etapa del conjunto azulgrana. Una cifra que sigue siendo inferior a lo logrado por el golfista de 22 años.

Más que la Fórmula 1

Por comparar con otros deportes, Lewis Hamilton tenía en 2021 un bonus extra firmado y acordado con Mercedes de cuatro millones de euros en el caso de ganar el Mundial de Fórmula 1, pero que finalmente fue logrado por Max Vertsappen en la última vuelta de la última carrera. Eso sí, eso se trata de un dinero que habría sido concedido por su propia escudería y no por la organización del mundial de automovilismo.

Por delante de Alcaraz

Carlos Alcaraz es otro de los grandes genios emergentes de España. Pese a sus 19 años, el murciano ya es una realidad en el mundo del tenis tras lograr su primer Grand Slam y coronarse como el número 1 más joven de la historia del tenis. Con esta victoria en Nueva York, el joven tenista se desembolsó 2,6 millones de euros. Cifra que se vio reducida a raíz de la pandemia y que difiere mucho de lo obtenido por Rafa Nadal en 2019 en ese mismo torneo. Comparándolo con el ‘pellizco’ recibido por Chacarra, es casi la mitad.

Diferencia con un oro olímpico

Pero la mayor diferencia viene si lo comparamos con lo que puede considerarse el mayor hito que puede lograr un deportista en toda su carrera. Y ese no es nada más que lograr un oro olímpico, representando a un país y a millones de personas. Tener un oro olímpico es el sueño de muchos deportistas, pero la cantidad que ganan es completamente irrisoria en comparación con los 4,88 millones de euros obtenidos por Chacarra.

El Comité Olímpico Internacional (COI) no recompensa económicamente a los campeones olímpicos, por lo que depende de los diferentes organismos nacionales los que entregan la dotación económica que ellos consideren a sus atletas. En el caso de España, es el Consejo Superior de Deportes (CSD) quien reparte el dinero a los representantes olímpicos. En el caso de los Juegos disputados el pasado año en Tokio, cada ganador individual recibía 94.000 euros por el oro. Es decir, 52 veces menos que lo que ganó Eugenio en Bangkok.

¿Cuánto se gana en el PGA Tour?

Y es que la diferencia entre la liga saudí, que cuenta con grandes estrellas como Sergio García, el ex número 1 del mundo Dustin Johnson, Ian Poulter, Louis Oosthuizen, es abismal hablando en términos económicos. Los saudíes reparten 25 millones de euros en cada cita celebrada, el doble de lo que entrega cada uno de los grandes en el circuito americano. En cada torneo y como se pudo apreciar con la victoria de Chacarra, algo más de cuatro millones solo para el campeón.

Resulta importante destacar que la cantidad más grande que se proporciona en el golf es en el The Players, considerado como el quinto ‘major’ por el dinero que obtiene el ganador. Un total de 3,6 millones, mucho más de lo que recibe el ganador de un torneo mayor. Scottie Scheffler obtuvo un total de 2,7 millones por vestirse la chaqueta verde del Masters de Augusta.

Durante este año, LIV Golf repartirá 255 millones de dólares, pero no quieren quedarse ahí y desean crecer de ocho a 10 torneos en 2023 y a 14 en 2024, lo que supondría aumentar el dinero que se reparte entre los jugadores que apostaron por esta nueva liga y que tantos problemas están teniendo con el PGA Tour y el Circuito Europeo.