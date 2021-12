Tras una nueva derrota ante el Bayern, el Barcelona se despidió de la Champions League y se va directo a la Europa League. Repasamos cuál será ahora el camino de los de Xavi Hernández, sus posibles rivales y cuándo jugará el conjunto azulgrana en esta competición. ¿Qué equipos le esperan al Barcelona? ¿Cuándo jugarán los azulgranas en la Europa League? Todos los detalles del camino del Barcelona en la Europa de segunda.

«Empieza una nueva era y una nueva etapa», decía Xavi Hernández en rueda de prensa, resignado a la par que cabreado tras despedirse el Barcelona de la Champions League al caer en la fase de grupos. Algo que no se vivía desde hacía 20 años. El Barcelona piensa ya en su nueva situación y afronta la Europa League con el objetivo de ganarla. «Nuestra realidad ahora es la Europa League y hay que ganarla. Pero el objetivo del Barça es ganar todos los partidos», afirmó el técnico azulgrana tras una nueva debacle ante el Bayern de Múnich.

Pero, ¿ qué le espera ahora al Barcelona en la Europa League? El conjunto azulgrana disputará unos playoffs o dieciseisavos de final para seguir en la segunda máxima competición europea de clubes. El Barcelona se enfrentará a uno de los equipos clasificados como segundo durante la fase de grupos, mientras que los primeros pasan directamente a octavos de final. Dicho encuentro se disputará el día 17 de febrero, jueves, nuevo día al que se tendrá que acostumbrar el Barcelona a jugar entre semana cuando haya compromisos europeos.

En este momento, los únicos equipos que tienen asegurada ya la segunda plaza de su grupo en la Europa League son el Rangers y el Betis, rival este último al que no se podrán enfrentar los azulgranas al ser del mismo país. En la última jornada – que se disputa este jueves 9-, se decidirá la segunda plaza y entre los posibles rivales del Barcelona están: PSV, Spartak de Moscú, Olympicaos, Lazio, Braga o Dinamo de Zagreb, aunque también tienen opciones de meterse clubes como Leicester, Nápoles, Galatasaray, Eintracht, Midtjylland, Estrella Roja o Genk.

Además, en su debut en la Europa League, el Barcelona evitará rivales como Olympique de Lyon, Bayer Leverkusen, West Ham y Mónaco, que ya tienen asegurado el pase a octavos al ser primeros de grupo.

