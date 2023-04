Hace unos días, algunos medios aseguraban que las jugadoras del Alhama CF ElPozo estarían siendo objeto de trato machista y discriminatorio por parte de su entrenador, Juan Antonio García ‘Randri’. Se trataría de un acoso con faltas de respeto, insultos y críticas hacia el físico y orientación sexual de algunas de ellas. Sin embargo, 17 de las 24 jugadoras de la actual plantilla emitieron un comunicado desmintiéndolo. La que no deja en buen lugar al entrenador es Nazaret Segura, que abandonó el equipo después de seis meses.

La futbolista relata en Onda Cero su durísima experiencia con el técnico: «Hoy me he quitado un peso de encima; solo pude estar seis meses en el club, no lo aguanté más. El entrenador te infravalora tanto que sientes que no sirves para nada. Desde entonces no he podido pisar un campo de fútbol, no he podido». Según la futbolista, ‘Randri’ hacía comentarios muy duros y vejatorios hacía su plantilla, aludiendo en muchas ocasiones al físico: «Estás gorda, no sé qué haces jugando al fútbol».

«Acoso laboral, no sexual»

Nazaret matiza y quiere dejar claro que se trataba de acoso laboral, no sexual: «Yo hablo de acoso laboral, lo del acoso sexual no creo que haya existido; por esa parte entiendo el comunicado de las 17 jugadoras, para defenderle de un acoso sexual que no creo que haya existido. Compañeras del club me han dicho que soy muy valiente».

«Me fui porque el entrenador pasaba por encima de mis valores, nos trataba con unas formas que no eran buenas, nos infravaloraba, me sentía que no servía para nada, psicológicamente era complicado. El club es de él y no puedes ir contra él, te vas. Porque al final no es dinero, ya sabéis que el fútbol femenino… Y es que yo tenía un buen contrato, cobraba 800 euros y prima por gol», finaliza la jugadora, que desde entonces no ha vuelto a disfrutar del fútbol.