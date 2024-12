Estados Unidos ‘roba’ a España su último gran tenista que ya es campeón

El tenis español deambula necesitado de más raquetas que acompañen la inercia de Alcaraz. Para observar otro tenista español más allá del murciano hay que bajar hasta el puesto 43 del ranking ATP, Pedro Martínez lo habita. El único que escolta al de El Palmar en las primeras 50 plazas. El futuro a corto plazo está teñido por Carlitos, que espera la llegada de un generación que empuja desde atrás con Martín Landaluce y Rafa Jódar como cabezas visibles.

A sus 18 años todavía tienen etapas que ir quemando para convertirse en asiduos en el circuito profesional. Jódar las seguirá carbonizando durante el primer cuatrimistre del 2025 en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Virginia, (una de las más prestigiosas del mundo) después de que haya aceptado su oferta para competir en su equipo de tenis.

Tras ello, alrededor del mes de mayo, el madrileño regresará a España para reanudar una carrera profesional al alza. Viene de ser sparring en las Next Gen Finals, el evento más relevante de las promesas del tenis. También lo fue del equipo español de la Copa Davis en la fase de grupos de Valencia el pasado mes de septiembre y sólo una lesión en el tobillo impidió que lo fuera en la Final a 8 del Martín Carpena de Málaga. Además, es el vigente campeón del US Open Júnior.

«Obviamente el US Open junior es una motivación, pero nada fuera de lo normal. Al final es un torneo junior, hay que seguir trabajando cada día. Mi objetivo es ser tenista y voy a trabajar duro y poner todo de mi parte para conseguirlo», aseguraba Jódar tras imponerse en Nueva York. Se buscan escuderos para el tenis español.

El cambio de normas en las competiciones universitarias en Estados Unidos ha tenido un impacto significativo en el panorama deportivo, especialmente para los atletas universitarios. Tradicionalmente, los deportistas no podían recibir compensación económica directa por su rendimiento o su imagen, pero con la reforma de las normativas, como el programa de Name, Image and Likeness (NIL), los estudiantes-atletas ahora pueden beneficiarse económicamente de su popularidad y talento.

En este contexto, universidades como la de Virginia han empezado a ofrecer sumas importantes, que rondan los 3.500 dólares al mes, lo que puede representar una fuente de ingresos que brinda una mayor estabilidad económica para los estudiantes. Esta compensación financiera tiene la ventaja de proporcionar a los deportistas una seguridad que va más allá de lo académico, ayudándoles a gestionar sus vidas mientras se desarrollan tanto en el deporte como en sus estudios.