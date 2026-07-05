España desperdicia 22 puntos de ventaja y cae contra Georgia en la prórroga

España perdió en el último partido de la primera ronda de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 contra Georgia (91-89). La de este domingo es la primera derrota con Chus Mateo como seleccionador. Llega en su sexto encuentro dirigido y con colchón de sobra para que la selección haya alcanzado la fase definitiva con cinco victorias y, por tanto, una o más de distancia sobre sus perseguidores.

España venía avisada. Sabía desde agosto que Georgia es un equipo que le suele poner en problemas. Que se lo digan a Sergio Scariolo tras aquella dolorosa en el debut en el último Eurobasket. Y este domingo en Tiflis, donde todo estaba de cara, cayó en la trampa georgiana.

La selección española desperdició una amplísima ventaja de 22 puntos cuando faltaban 16:49 por jugarse y tuvo que acabar forzando la prórroga después de que Toko Shengelia, colosal, cerrase un parcial de ¡41-17! El ala-pívot del Barcelona hizo 37 puntos, 10 rebotes y 37 de valoración. Casi nada.

Su veteranía machacó a la juventud de la selección en ese cuarto de hora fatídico, pero Jaime Pradilla emergía como salvavidas español forzando la prórroga (83-83) y daba esperanza respondiendo a la canasta de Shengelia que volvía a situar delante en el marcador a Georgia.

Shengelia y Reed machacan a España

La del empate a 89 a 1:24 fue la última que anotó España. Marcquise Reed, el otro puntal georgiano (32 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y 29 de valoración), enchufaba de dos y dejaba a los nuestros heridos de muerte. Álvaro Cárdenas (14+4+4 y 19) se había ganado el derecho a jugársela de tres y fallar en la última posesión del choque.

Así, la selección cosechaba su primera derrota en las ventanas FIBA. Tres días después de la paliza a Dinamarca en la Caja Mágica. La última, pese al inesperado traspiés, deja buenas sensaciones para los de Chus Mateo, que recuperó a algunos jugadores de la Euroliga y fue capaz de sacar la mejor versión de Willy Hernangómez en Tiflis (19 puntos, 8 rebotes y 24 puntos).

Hugo González no fue el mismo que el pasado jueves, pero dejó pinceladas del gran jugador que es (9 tantos y 10 créditos). Le condenó el 2/7 al triple. Como a España en general, que sólo encestó 9 de 41. Mario Saint-Supéry (13 y 14), pese a ser opacado por Cárdenas en el último cuarto y la prórroga, volvió a representar la ilusión por el futuro de la selección.