El emocionante adiós de Santi Aldama a su compañero Brandon Clarke: «Gracias por hacernos sonreír»

Memphis llora la muerte de Brandon Clarke. En la tarde del martes se anunció la muerte del jugador de 29 años en circunstancias que aún no se han confirmado. El ala-pívot de los Grizzlies, que esta temporada sólo había jugado dos partidos por culpa de las lesiones, tenía un proceso judicial en curso tras ser arrestado el pasado abril en Arkansas por posesión y tráfico de sustancias controladas. Santi Aldama ha escrito un emotivo mensaje en las redes sociales para despedirse de su compañero a la espera de que se conozcan más detalles de la muerte.

Este martes, Memphis Grizzlies anunció por sorpresa la muerte de Brandon Clarke, que en 2019 fue la 21.ª elección del draft y que había disputado los últimos siete años en la franquicia, en la que disputó 305 partidos en los que promedió 10,2 puntos y 5,5 rebotes. «Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado», escribió Memphis en un comunicado publicado en las redes sociales en el que confirmó una muerte de la que no se han confirmado los detalles.

«Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento», expresó la franquicia en un sentido mensaje en el que anunció el fallecimiento del jugador de 29 años que se enfrentaba a un proceso judicial tras haber sido detenido el pasado mes de abril fue protagonista de una persecución policial y posteriormente fue detenido por fuga, posesión y tráfico de sustancias controladas. En su último año en la franquicia americana sólo disputó dos partidos tras sufrir una grave distensión en la pantorrilla el mes de marzo.

🕊️ Tragedia en la NBA: muere a los 29 años Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies. https://t.co/jmt6i0JfVO — okdiario.com (@okdiario) May 12, 2026

El mensaje de Santi Aldama a Brandon Clarke

Santi Aldama se quiso despedir de Brandon Clarke con un emotivo mensaje publicado en las redes sociales. El jugador español quiso recordar la figura de su compañero, con el que compartió vestuario en los últimos cinco años en la franquicia americana.

«Hermano, gracias por ser como eres y por hacernos sonreír a todos los que te rodeamos. Te echaremos de menos», escribió Santi Aldama sobre la figura de Brandon Clarke en un mensaje publicado en las redes sociales. «Estamos todos más que devastados por el fallecimiento de Brandon Clarke. Era el alma más gentil y el primero en estar allí para todos sus amigos y familiares», escribió su agencia de representación sobre la figura de un jugador que durante su trayectoria en la NBA cautivó a todos por su simpatía. En las próximas horas se conocerán más detalles sobre las causas de su muerte.