El de Destanee Aiava es sin duda uno de los relatos más desgarradores que se recuerdan en el mundo del deporte. La tenista australiana ha aprovechado el día de su cumpleaños para contar abiertamente el difícil episodio que vivió el pasado 17 de abril cuando trató de quitarse la vida tirándose desde un puente en Melbourne, la ciudad en la que nació. Una publicación que ha conmocionado al mundo del tenis y en general a todo al que lee sus durísimas palabras.

“La noche del domingo de Pascua (17 de abril) me iba a tirar de un puente hacia la M1, pasaron tres personas, me sacaron de los barandales y me llevaron a casa. No quería llegar a mi cumpleaños número 22, pero sé que mi familia y mis amigos estarán felices de saber que estoy viva en este día que debe ser especial”, escribió la actual número 463 en el ranking de la WTA.

“A veces, las personas con las que te cruzas en la vida pueden hacerte sentir que no mereces ser amada, pero al final del día he aprendido: ‘Dios es fiel y no permitirá que seas probado más allá de tus fuerzas, sino que con tu prueba también te proporcionará una salida para que que puedas soportarla’. Gracias por enviarme amor y buenos deseos hoy”, que ha recibido multitud de mensajes de apoyo y felicitaciones por contar su historia para intentar ayudar a personas que puedan sentirse como ella.

Destanee Aiava logró su mejor ranking en 2017 alcanzando el puesto 147. La tenista de origen samoano ha ganado tres títulos ITF y logró imponerse en el Abierto de Australia júnior en 2016, siendo una gran promesa en su país. Tras unos meses muy duros en los que intentó quitarse la vida, ahora se deja ver en sus redes sociales acompañada por amigos y con una sonrisa.