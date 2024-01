Un juzgado de Barcelona ha condenado a dos años de cárcel a la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario y a tres años y tres meses a su ex marido Josep Santacana por urdir una trama para evitar el pago de una deuda de más de seis millones de euros al Banco de Luxemburgo.

En la sentencia, el titular de lo juzgado de lo penal número 25 de Barcelona considera que hay suficientes indicios de que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los seis millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de 5,2 millones por fraude a Hacienda.

Se entiende que Arantxa Sánchez Vicario sale victoriosa porque la jueza ha aceptado las condiciones del pacto al que llegó con la Fiscalía y la acusación del Banco de Luxemburgo, por la que asume dos años de cárcel pero no entrará en prisión, sino que simplemente pagará la deuda, algo que lleva haciendo ya dos años. Por contra, la sentencia deja en mal lugar al ex marido de la catalana, quien siempre se ha declarado inocente pedía su absolución, pero ha sido condenado a tres años y tres meses, sentencia que seguramente recurrirá.

Arantxa Sánchez Vicario no irá a prisión

El pasado mes de septiembre, la ex tenista dio un gran paso llegando a un acuerdo con la Físcalia, que rebajó de cuatro a dos años la petición de pena para Arantxa Sánchez Vicario. El letrado de la defensa de la ex deportista aceptó la pena de dos años que le solicitan las dos acusaciones y ha pedido la suspensión del ingreso en prisión en caso de que finalmente sea condenada, algo a lo que la Fiscalía y el banco no se opusieron, tal y como queda confirmado hoy.

En el caso de Santacana, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el banco mantuvieron la petición de cuatro años de cárcel. La ex tenista alegó que su entonces marido Josep Santacana fue el responsable de gestionar su patrimonio desde 2009 y le responsabilizó en su totalidad de los hechos por los que está acusada. Según la Fiscalía, Sánchez Vicario, «bajo las consignas» de su ex marido y en colaboración con otros cinco acusados, «idearon un plan consistente en descapitalizar su numeroso patrimonio» para eludir la deuda que tenían con el Banco de Luxemburgo. La entidad se había querellado contra la pareja después de intentar sin éxito, desde el año 2010, cobrar las cantidades con que avaló a la tenista para pagar una multa de 5,2 millones euros por un anterior fraude a Hacienda.

¿Quién es Josep Santacana?

Josep Santacana y Arantxa Sánchez Vicario se conocieron en el año 2007 en Ibiza, uno de los lugares de vacaciones por excelencia de los famosos españoles. Según diversas informaciones, un subastero y socio de Santacana, José Guindulain, fue el que les presentó y entre ambos surgió el amor enseguida.

Arantxa era una de las mejores deportistas de la historia de España y sin duda, la mejor tenista femenina, mientras que Santacana se definía como empresario, aunque su prestigio estaba puesto en duda. Con motivo de este último dato, los padres de la deportista ordenaron una investigación privada de cara a conocer los orígenes de la pareja de su hija. El resultado fue negativo, con presuntas deudas y problemas judiciales que perseguían a Josep y que llevaron a la familia Sánchez Vicario a alertar a su hija.

Sin embargo, Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana decidieron casarse, un 12 de septiembre de 2008, con la ex tenista española haciendo oídos sordos a los consejos de la familia, que trató, al menos de que la fortuna de la tenista quedara a salvo de un potencial divorcio, algo a lo que Santacana se negó, con apoyo de Sánchez Vicario.