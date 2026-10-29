Djokovic se la pega y reactiva a Jódar para las ATP Finals

Es la historia de una amenaza convertida en oportunidad. La de Djokovic y Jódar. A primera hora de la tarde perdió el español e impulsó las opciones del serbio para colarse entre los ocho tenistas que irán a las ATP Finas. Sin embargo, horas después claudicó Djokovic y de nuevo Jódar fue reactivado. Con la eliminación a manos de Struff (6-7, 7-5, 7-6) el balcánico se queda a 69 puntos de Jódar, que ahora tiene en De Miñaur el principal rival. El australiano todavía está en liza y solo adelantaría al madrileño si conquista el título en Viena.

A Rafa Jódar le toca ver los toros desde la barrera con la calculadora en mano. Su derrota ante Vacherot le obliga a echar cuentas para finalizar la Race entre los nueve primeros, pues el noveno se clasifica al causar Sinner baja por lesión. Jódar tiene en este momento 3.209 puntos, pero no podrá sumar más hasta París, el último Masters 1000 antes de las ATP Finals, y sus perseguidores siguen en liza.

De Miñaur emerge ahora como principal rival. El australiano, con 2.980 puntos, acecha al español. Todavía se bate en Viena, pero si cae en cuartos o semifinales, seguiría por detrás de Jódar. Mientras que si conquista el título, ascendería a 3.330 y llegaría a París dependiendo de sí mismo. El panorama, ya con Djokovic eliminado, se reduce a dos vías.

Si De Miñaur no alcanza la final en Viena, Jódar viajará a París en noveno lugar, con el billete prácticamente asegurado. En caso de que De Miñaur acceda a la final y acabe conquistando el título, Jódar bajará al décimo puesto y estará obligado a remar en la última cita de Masters 1000 del calendario.

Ya no hay más margen, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy. Jódar acudirá con la exigencia de encadenar victorias, pendiente de una calculadora que marcarán sus rivales. De momento solo queda la vigilia: cada caída de sus perseguidores le abrirá la puerta; cada triunfo contrario reducirá su margen de maniobra al mínimo.