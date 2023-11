Djokovic se negó a pasar un control antidopaje antes de su debut en la Copa Davis

La Copa Davis es el último objetivo de Novak Djokovic para cerrar un año 2023 de ensueño, en el que se ha confirmado como el mejor tenista de todos los tiempos. Sin embargo, el las finales del histórico torneo por países, el número uno del ranking ATP se está encontrando con problemas, más allá de lo deportivo. Primero fue un enfrentamiento con los aficionados de Gran Bretaña y, ahora, apenas unas horas antes de medirse al combinado británico en cuartos de final, el equipo de Serbia, con Djokovic a la cabeza se ha negado a pasar un control antidopaje.

Djokovic recibió una notificación por parte de la organización de la Copa Davis el jueves, hora y media antes de iniciar su encuentro con Cameron Norrie y recién empezado el duelo de nº2 entre Kecmanovic y Draper, para que tanto Nole como el resto del equipo de Serbia realizaran un control antidopaje. Debido a las circunstancias y al encontrarse en medio de la eliminatoria, se negaron a hacerlo.

Después del encuentro, en el que Djokovic venció de forma clara a Norrie, el líder del equipo serbio comentó lo sucedido, en rueda de prensa. «Es la primera vez que me pasa. No tiene sentido hacerlo antes cuando voy a estar después del partido», afirmaba Nole, dejando constancia de su incredulidad. «Todavía no he completado el control, pero ya he dado una muestra sangre. Me han avisado una hora y media antes de empezar y yo tengo mis rutinas previas a los partidos y no tengo que pensar en ese momento en dar sangre u orina», se defendía el número uno del mundo de tenis.

Djokovic siguió explicando la situación, hasta el punto de reconocer que había sentido una persecución por parte de los médicos.»He discutido con él porque es algo que no me había pasado en 20 años de carrera. Se ha sentado en una de las esquinas y me ha seguido durante horas. Es indignante. Yo siempre he defendido los controles, pero no antes de los partidos. No hay nada que esconder, pero tiene que haber ciertos límites», denunciaba el serbio, visiblemente enfadado con la situación y dejando claro que no tiene que ver nada con saltarse un control antidopaje, si no que su reacción y la del equipo fue por las circunstancias.

Para no dejar dudas de su postura, Djokovic se acercó a hablar con el representante de la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, en las Finales de la Copa Davis 2023. «Me dijo que lo querían hacer antes del partido porque después iba a ser demasiado tarde y para dar descanso a los jugadores. Y le contesté que el equipo ganador descansaba el viernes».

La Copa Davis informó de controles sorpresa

Los miembros de la Federación Internacional de Tenis (ITF), convocaron una reunión informativa el pasado lunes, un día antes del comienzo de las Finales de la Copa Davis, que se celebran en Málaga del 21 al 26 de noviembre. Allí, todos los capitanes de los países participantes, fueron informados de la posibilidad de que la AMA efectuara controles antidopaje de forma antidopaje a los tenistas, todo regido por el sistema de la ITF, que no es el mismo del resto del circuito profesional, con los torneos organizados por la ATP.