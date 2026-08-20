El director deportivo del Ceuta: «Hay jugadores que no han fichado por temor a esta situación»

Desde el pasado 30 de julio la ciudad autónoma de Ceuta vive una situación anómala tras la entrada que se produjo de más de 60.000 inmigrantes en la ciudad, algo que ha alterado la normalidad de la AD Ceuta. Ante esta situación, Eduardo Villegas, director deportivo del club, atiende a OKDIARIO para valorar cómo la conflictiva situación está afectando a la entidad.

Eduardo transmite que estas últimas semanas han sido bastante complicadas, y que «emocionalmente estamos tocados y nos duele todo lo que está pasando en nuestra ciudad». Una ciudad que él considera suya también, a pesar de haber nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz), tras llevar ya varios años viviendo en la ciudad ceutí.

«Esta situación ha echado por tierra algunos fichajes»

El mercado de fichajes siempre resulta convulso, pero según explica el director deportivo de la AD Ceuta en esta entrevista, «éste está siendo un poco más complicado de lo habitual». A lo largo de esta ventana de fichajes, el club ha contactado con varios jugadores y representantes para cerrar perfiles que necesita la plantilla. Sin embargo, a la hora de ir a concretar estos acuerdos, los jugadores «preguntan más de lo habitual por la incertidumbre de la «situación», afirma Villegas.

Al ser cuestionado sobre si los incidentes que está sufriendo la ciudad han truncado algún acuerdo, nos confirma que «esta situación ha provocado que algunos fichajes que podrían haberse dado finalmente no lleguen a nuestro equipo». Una circunstancia que el directivo entiende «perfectamente, como futbolista que he sido, que los jugadores pregunten más de la cuenta».

Al ser cuestionado sobre el tema, Villegas comenta que «cuando yo intento vender que Ceuta es un gran proyecto, la gente ahora duda mucho más». Una situación anómala que el director deportivo no cree que «deba empañar la imagen de la AD Ceuta FC».

Contacto cero entre La Liga y el Ceuta

Este episodio ha generado una sensación de incertidumbre en todo el equipo. Los jugadores siguen entrenando con normalidad en la ciudad deportiva, pero la situación anímica es bastante complicada. Ante esto, el entrenador del equipo ceutí, José Juan Romero, declaró que si fuera por él, «el partido no lo jugaríamos».

Una coyuntura excepcional ante la que la Liga de Javier Tebas todavía «no se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de la situación», declara el director deportivo del club. Comenta Villegas que «el único contacto con ellos ha sido a través de un pequeño comunicado que sacaron después de las miles de noticias que salieron publicadas sobre Ceuta”.

Por lo pronto, las autoridades políticas de Ceuta han avisado al club de que «esperan que la normalidad total se recupere pronto», comenta el director deportivo a OKDIARIO. Por el momento, el equipo ceutí se verá las caras contra la UD Las Palmas este sábado en la segunda jornada del campeonato liguero, a la espera de poder centrarse únicamente en lo que de verdad les importa: el fútbol.