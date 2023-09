En la Ciudad Deportiva Joan Gamper Deco se presenta como nuevo director deportivo del Barça: «Volver no ha sido una decisión fácil»

Deco fue presentado en la mañana de este miércoles como nuevo director deportivo del Barcelona. El ex futbolista portugués, que releva en el cargo a Mateu Alemany tras el cierre de mercado, se mostró realmente feliz por regresar a casa y explicó todo lo que englobará a su figura dentro del conjunto azulgrana.

«Volver aquí es algo que me pone la piel de gallina. Es un club en el que soñaba jugar de pequeño. Mi familia y mis hijos siempre han sido una prioridad. Volver aquí no ha sido una decisión fácil, estoy dejando atrás muchas cosas importantes que he creado: una empresa sólida. Dejo empleados y gente que confiaba en mí, estoy lejos de mis hijos. Pero al final estar aquí es una responsabilidad muy grande, lo sé. Pero es un tamaño de proyecto que ilusiona. Desde que ganó Laporta, hablamos mucho, a veces tiene en cuenta mi opinión y otras, no. Yo estaba a favor de fichar a Xavi como entrenador», comentó en primera instancia el nuevo director deportivo del Barcelona.

Respecto al nuevo proyecto encabezado por él y Xavi: «Necesitamos tiempo y tranquilidad para hacer proyecto, y Xavi nos lo daba. Desde que Laporta ganó las elecciones tuvimos momentos en los que no se hablaba de fútbol. Xavi llegó y tuvo el coraje de llegar en un momento impreciso. Pero ahora es un momento difícil, la plantilla es muy competitiva. Hemos logrado estar otra vez como nos merecemos. Es un orgullo estar aquí. Me gusta trabajar, por eso acepté este desafío. Los últimos meses he estado con Mateu y Jordi, son personas de fútbol. Hemos aprendido muchas cosas los unos de los otros».

Por otro lado, Deco se mostró muy feliz de estar de nuevo en el Barcelona: «Es muy bonito ver que el club trae gente de fútbol, Bojan, Sergi, Rafa… es muy ilusionante. Tenemos una plantilla equilibrada, dentro de las posibilidades del club. Se hizo un esfuerzo importante el año pasado, y este hemos hecho un equilibrio justo de plantilla. Las salidas de Piqué, Alba, Busquets… no son fáciles. Han dado mucho y no es fácil reemplazarlos».

Sobre la entrada de Bojan Krkic al organigrama deportivo del Barça, Deco se deshace en elogios hacia el ex futbolista: «Nos faltaba un seguimiento de jugadores, y debemos tene capacidad de respuesta. La figura de Bojan no es sólo esto, es mucho más. Significa mucho en relación a la Masia. Sabemos que subir no es fácil y los jugadores necesitan dedicación. Es una persona que puede andar por todas las áreas y puede aportar mucho. Bojan nos ayudará también en el seguimiento de jóvenes jugadores».

FC Barcelona's new sporting structure chart presented pic.twitter.com/X8JaZR7Opp — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 13, 2023