Ebanie Bridges es conocida en el mundo del boxeo como la Bombardera Rubia. Hace unas semanas volvió a ser la gran atracción en el pesaje previo a su combate con María Cecilia Román, a quien ganó para hacerse con el título mundial del peso gallo de la Federación Internacional de Boxeo. La boxeadora australiana no entiende por qué le critican tanto por acudir al pesaje como acostumbra, en lencería íntima muy sexy, pues luego demuestra en el ring que se toma muy en serio su profesión.

De hecho, la boxeadora ha contestado a todos aquellos que pusieron en duda sus habilidades como púgil por su aspecto físico. «Estaba completamente equivocado sobre Ebanie Bridges, es mucho mejor de lo que pensaba», dijo un usuario, a lo que la australiana contestó así de rotunda: «Debes haberte distraído con mis tetas y no pudiste ver mis cualidades como boxeadora».

«No te preocupes, no estás solo, muchos ‘haters’ no pueden pasar de las tetas… Me alegro de que puedas ver que estabas equivocado», añadió la Bombardera Rubia del boxeo aprovechando para criticar a todos aquellos que se quedan en su apariencia externa para no reconocer sus cualidades como boxeadora.

Y es que Ebanie Bridges está algo harta de las críticas por su manera de vestir en el pesaje. Justo después de ganar a María Roman se mostró muy contundente ante las cámaras de DAZN: «¿Puedo pelear o no? Que se jodan los que piensan que no puedo pelear. Puedo pelear. Puedo boxear, puedo pelear y puedo estar atractiva en el pesaje, así que espero haber demostrado que muchos escépticos estaban equivocados».