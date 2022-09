La Davis de Piqué no termina de enganchar al público de Valencia

No se esperaba un lleno en el primer día de la Copa Davis en Valencia, pero sí llegó la confirmación de que el torneo no engancha al aficionado extranjero, posiblemente porque no puede. La eliminatoria que abrió el Grupo B este martes, un día antes del debut de España ante Serbia, fue un Canadá-Corea del Sur en el que se vieron demasiadas calvas en una grada que no alcanzó la media entrada, poniendo en duda el formato impulsado por Kosmos y Gerard Piqué para la histórica competición.

Apenas una decena de aficionados coreanos con distintivos, y unos canadienses que ni alcanzaban ese número, estuvieron en las gradas del Pabellón Fuente de San Luis de Valencia, donde se celebra estos días la competición correspondiente al Grupo B de las finales de la Copa Davis. El resto, seguidores locales que confirman que, esta sí, la apuesta por el tenis en España es un seguro para la competición.

No se trata de la venta de entradas, que sí se espera mucho mejor en las eliminatorias de España –miércoles, viernes, domingo–, sino en la pérdida de la esencia de la Copa Davis desde la entrada del nuevo formato, seguramente necesario por calendario pero que ha apartado a las aficiones nacionales de sus tenistas, quedándose lejos de ser el Mundial de tenis que se deseaba, en este aspecto.