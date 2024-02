Dardo de Valverde a Simeone: «Me gustaría tener el mismo descanso que el Atlético»

Ernesto Valverde se la ha devuelto a Simeone y le lanzó un dardo por tener menos descanso que el Atlético de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Ambos equipos se medirán el próximo jueves en San Mamés en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, con ventaja para los bilbaínos tras su victoria (0-1) en el Metropolitano, y el Txingurri aprovechó para lanzarle un dardo a su homólogo rojiblanco por sus quejas en la previa del duelo de ida al tener los colchoneros menos descanso. «Me gustaría tener el mismo tiempo de descanso que ellos», aseguró.

Hace casi un mes ya de aquellas quejas de Diego Pablo Simeone en las que arremetía contra los que habían puesto los horarios de dicha jornada. «Nos han faltado al respeto», dijo el Cholo. El Athletic jugó un viernes y el Atlético un domingo, y el partido era el miércoles. Esto significaba que los leones tenían cinco días de descanso y ellos tres. Es por eso que el club rojiblanco pidió que se retrasara el choque al jueves para poder contar, al menos, con cuatro días para preparar el encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Pero su petición fue denegada y el horario se quedó como estaba, tanto el de Liga como el de Copa.

«Me pongo en el lugar del aficionado del Atlético y me parece injusto y una falta de respeto. En la Federación ya sabían antes cuál iba a ser el problema. Si la Federación decide que uno tenga dos días más para preparar el partido que otro me parece una falta de respeto a nuestra afición», dijo un Simeone bastante mosqueado al considerar que estaban siendo perjudicados al tener dos días menos de descanso que su rival.

«Que uno tenga un día más que otro para preparar el partido vale, pero que uno tenga cinco días para preparar las semifinales de Copa y otro tenga tres me parece injusto. Eso no. Es una falta de respeto a nuestra afición. Nuestra afición se merece que sus jugadores tengan al menos cuatro días para preparar un partido tan importante como una semifinal de la Copa del Rey. Eso no quiere decir que ganemos o perdamos el partido por tener más o menos días para prepararlo. Es una cuestión de respeto porque un equipo tiene cinco días para prepararlo y otro tres», agregó.

Valverde contesta a Simeone

En esta ocasión será el Atlético quien cuente con un día más de descanso que su rival, ya que ellos juegan este sábado y el Athletic el domingo. Cuando le preguntaron a Ernesto Valverde por esta situación en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Betis en el Villamarín, el técnico bilbaíno no dudó en devolvérsela a Simeone y mandarle un recado al asegurar que querría tener «el mismo tiempo de descanso que ellos».

«Me gustaría tener el mismo tiempo de descanso que ellos. No es crear polémica, tenemos cuatro días, es lo que hay. El Atlético juega hoy y nosotros, mañana, en cuatro días te tienes que rehacer. Muchas veces el tiempo ese lo quieres para recuperar a algún jugadores, por si tienes una molestia o un golpe, porque para prepararlo hay tiempo. El partido es suficientemente motivante para que todo el mundo esté al cien por cien como se vio en la ida», se sinceró el Txingurri.