Dani Rodríguez: «Estar en la final de la Copa después de venir del barro es un premio»

Dani Rodríguez (Betanzos, 1988) está ante el partido más importante de su vida. El Mallorca se verá las caras con el Athletic Club en la final de la Copa del Rey que se celebrará este sábado en el Estadio de la Cartuja y «El Tigre de Betanzos», como se le conoce, atiende a OKDIARIO en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio de Palma para charlar sobre este momento histórico que está a punto de vivir la isla. Un total de 20.698 aficionados bermellones estarán presentes en Sevilla después de 21 años del último título en la historia del club.

Pregunta: Momento absolutamente histórico para el Mallorca. ¿Cómo está el equipo?

Respuesta: Es ilusionante. Estamos muy felices y con muchas de que llegue ya la final. Es verdad que estamos disfrutando el día a día de esta semana que es tan bonita y para los que llevamos aquí más tiempo es una pasada tener algo tan importante para el club y para el equipo.

P: ¿Y cómo está Dani Rodríguez?

R: Muy bien, la verdad. Soñando un poco, de eso que sueñas despierto y que se te hacen realidad esos sueños de niño y poder disputar un partido tan importante con el club que te ha dado tanto y que es el club de tu vida.

P: ¿Está nervioso?

R: La verdad que no. No me lo noto por el día. Sí que es verdad que por la noche le doy un poco más de vueltas al partido y te imaginas cosas positivas. Con tres niños no me da tiempo a ponerme nervioso (risas).

P: Supongo que será la semana y el partido más importante de su vida, ¿no?

R: Por supuesto. Lo ha dicho el míster en rueda de prensa, que no somos un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios. Con el paso del tiempo, el Mallorca podrá estar más presente en estos partidos, pero es verdad que hoy en día es una sorpresa para todos y una oportunidad de hacer historia y que a principio de temporada parecía impensable.

P: ¿Cómo se afronta una final como esta?

R: Intentas llevarla igual que todas, no desviarte mucho e intentar hacer lo mismo de todos los días. Es difícil porque vas por la calle y solo te recuerdan el partido de la final. Pero bueno, yo intento pasar mucho tiempo con los niños y estar pendiente de otras cosas.

P: ¿Qué importancia han tenido los capitanes estos días en el vestuario?

R: Pues imagínate. Es mi sexta temporada aquí y hemos vivido de todo. Creo que el club está creciendo muchísimo. Está haciendo las cosas muy bien y no sólo para nosotros, sino también para la isla. Es algo muy importante. Creo que estar en una final después de esos descensos de venir de donde viene el Mallorca en las últimas temporadas es un paso gigante para todos. A nosotros, a nivel individual es una pasada y como club y como ciudad, pues es también muy ilusionante.

P: Salvo pocos casos, muchos del equipo superan la treintena, ¿crees que puede pesar positivamente la experiencia futbolística en la final?

R: Bueno, tenemos experiencia en partidos, pero en partidos tan importantes quizá no. Pero sí tenemos esa ilusión de conseguir esta gran gesta. Creo que tenemos que tirar un poco de experiencia y tranquilizar un poco los ánimos porque al final ese exceso de ilusión te puede llegar a estar más precipitado en el partido. Creo que el Mallorca tiene todo que ganar y nada que perder. Al final nosotros no tenemos ninguna obligación y es el Athletic el que tiene la obligación de ganar.

P: ¿Cree que es mejor o que incluso os beneficia no tener el cartel de favoritos?

R: No lo sé. Al final para ellos es una competición que hace muchos años que no ganan. Nosotros hace 21 años que no ganamos una final de Copa. Y es verdad que ellos tienen esa presión y quizá lo tienen todo de cara para ganar, pero nosotros somos un equipo muy complicado y se lo vamos a poner realmente difícil.

P: ¿Le puede perjudicar toda la presión que tienen ellos encima? Son ya 40 años sin sacar la Gabarra…

R: Esperemos que les pese un poco y que podamos aprovechar esa presión que tienen ellos para nosotros soltarnos del todo. Sé que es difícil porque es un partido de mucha importancia, pero es lo que decimos en las comidas y en las concentraciones, que no tenemos nada que perder. Al final es un premio que como te dije antes, al principio de temporada era impensable y estar aquí para nosotros es un gran premio que tenemos que disfrutar y que tenemos que salir sin ningún miedo.

P: Permanencia o Copa del Rey, ¿con cuál se queda?

R: Las dos cosas (risas). Si solo puedo elegir una obviamente, la permanencia. Creo que es lo más importante para el club, pero creo que tenemos la posibilidad de hacer las dos cosas. Y eso habla muy bien del grupo. Habla muy bien del club y de que el equipo está haciendo muy bien las cosas, así que es un objetivo muy bonito. Tenemos un partido precioso para mí. Ya antes la final de la Copa del Rey era el partido más bonito del fútbol español y poder estar ahí dentro es un sueño hecho realidad.

P: Abdón Prats y Raíllo estaban hace siete años en Segunda B…

R: Es un premio absoluto. Y estar en esas categorías no es fácil. Vemos a grandes equipos que pasan un montón de años y salir de ahí es difícil. Y el Mallorca lo ha hecho muy bien. Creo que cada año daba pasos hacia adelante como club, y nosotros como jugadores obviamente le hemos dado mucho. Es un premio para todo su buen trabajo que se lleva haciendo durante años. En mi caso estoy encantado de estar aquí y y que esté mi familia. Al final cuando eres pequeñito juegas por estos partidos, sueñas con estos partidos y poder estar ahí dentro es un sueño hecho realidad.

P: ¿Qué os dice la gente por la calle? Supongo que para ellos es un momento histórico también, ¿no?

R: Sí, ya llevan semanas desde que nos clasificamos, al final seguíamos teniendo la Liga y solo nos decían que a por la Copa. Es normal, ¿no? Cuando llevas tantos años en el barro y vienes de abajo y pasan tantos años en que puedas disfrutar de esos partidos como afición, pues es normal que estén tan ilusionados como nosotros. Nosotros estamos súper ilusionados y contentos de poder estar ahí.

P: ¿Cuánto de importante es la afición del Mallorca?

R: Pues imagínate. Creo que son 21.000 espectadores los que viajan desde Mallorca. Es una pasada. Creo que va a haber un ambientazo no solo por nuestra parte, sino también por por parte del Athletic. Y es un partido para disfrutar. Yo se lo digo a mis padres y a mi hermana, que están un poco nerviosos y les digo que hay que disfrutar. Hay que pasarlo bien, cantar, saltar. Nosotros intentaremos que se quede en Mallorca la Copa.

P: Oye y háblame de Aguirre, desde fuera se ve que es un auténtico personaje…

R: Sí, sí, es un señor súper carismático. Creo que es auténtico. Te dice las cosas como las piensa, sin ningún tapujo y eso hace que las ruedas de prensa sean tan especiales. Cuando te habla, lo hace de una manera muy sincera. Y la verdad que es un tío que nos ha llevado a estar ahí. Nos ha salvado hace dos temporadas, el año pasado nos ha hecho hacer un año espectacular de puntos y este año pues nos ha metido en Copa del Rey. Así que estamos muy contentos también por él y por el cuerpo técnico. Yo estoy contento también por mis compañeros y por sus familias. Al final el fútbol tiene esto de bonito, que puedes hacer feliz a mucha gente.

P: ¿Qué os viene diciendo Aguirre esta semana?

R: Pues como siempre. Con el cuchillo entre los dientes y a por todas. Sin miedo a nada y y sin ningún complejo, que no somos menos que nadie. Y a ponérselo muy difícil al Athletic.

P: Uno de los momentos de esta Copa del Rey fueron las risas antes de la tanda de penaltis contra la Real Sociedad…

R: Es algo que fue mágico. No tiene explicación. No hay palabras para explicarlo. Pero cuando dijo los nombres de los lanzadores en cada nombre, empezamos a gritar y a alentar a los que iban a a lanzar. Y se creó una atmósfera de estas especiales. La verdad que los de la Real Sociedad nos miraban diciendo: «¿Estos qué están haciendo?» Y yo creo que ahí puede que ganamos el pase a la final.

P: ¿Cómo es de importante es para usted un entrenador como Aguirre?

R: A mí me ha hecho crecer muchísimo, a pesar de tener 35 años. Me ha enseñado mucho y creo que he evolucionado en mi manera de jugar. Es un entrenador que te exige el máximo y al final cuando te exige día a día llega el partido y estás preparado para todo lo que te pide. Al final ves que da resultado y que sacas lo mejor de ti.

P: ¿Le habrán pedido un porrón de entradas no? ¿Ha podido complacer a todos?

R: No, la verdad que no, porque el tema de entradas estaba muy complicado. Estoy contento porque mi familia y mis amigos pueden estar allí. Lo siento por todo el mundo que no he podido conseguir la entrada, pero bueno, ha sido muy difícil.

P: Los que sí estarán seguro son su mujer y sus hijos, ¿son conscientes de que su padre puede entrar en la historia del club?

R: No, mis hijos no, mis hijos son niños y viven un poquito al margen. Ellos cantan que se van a Sevilla, pero bueno, mi mujer sí que es consciente de la importancia del partido. Lo sabe y la verdad que me está quitando un montón de trabajo con los niños para que descanse. Pero ellos, ellos viven felices, es como tienen que vivir, como niños.

P: No habrá mejor regalo para los 6 años de su hijo que traer la Copa a casa, ¿no? ¿Te la ha pedido de regalo?

R: Sí, sí, sí (risas). Me lo ha pedido y es un regalo difícil de conseguir, pero bueno, lo intentaré. Vamos a dar el 100% y en mi cabeza no entra no ganarla. Así que a intentarlo.

P: Un mensaje a la afición…

R: Pues nada, que tengan mucho cuidado en el desplazamiento, que se cuiden mucho y que disfruten mucho del partido porque vamos a estar a la altura.