Crouch confiesa cómo intentó ligar con la mujer de Xabi Alonso

El veterano delantero del Stoke City ha contado en su columna del Mail una anécdota vivida en 2005 con Xabi Alonso y su entonces novia Nagore Aramburu

El jugador del Stoke City, Peter Crouch, ha contado en su columna del Mail una curiosa anécdota que vivió en 2005 cuando fichó por el Liverpool, procedente del Southampton. La historia tiene como protagonistas al futbolista inglés, a Xabi Alonso, entonces jugador de los reds y a la novia – y futura mujer- de éste último, Nagore Aramburu.

“Me alojaba en el Hope Street Hotel y un día vi en recepción una chica tan guapa que no podía creerme que me sonriese todo el rato”, cuenta Peter Crouch en su columna del Mail, sobre un episodio vivido en el 2005 cuando el actual jugador del Stoke City, entonces con 24 años, vio en un hotel a una joven que le llamó la atención.

Hasta ahí todo normal. Crouch estaba tan emocionado que no dudó en compartirlo con sus nuevos compañeros de vestuario en Anfield, en el que ya llevaba un año el español Xabi Alonso, actual técnico del equipo infantil del Real Madrid. “Honestamente, ella es guapísima y creo que tengo una oportunidad con ella”, les decía el delantero. “Entonces Jamie Carragher llamó a los veteranos del equipo y dijo:”Cuéntaselo otra vez, Crouchie“”, relata el jugador en el diario inglés.

Ante la atenta mirada de sus compañeros que querían saber más del “nuevo amor” del recién llegado, Crouch les daba más detalles hasta que cayeron en la cuenta de que esa enigmática chica era en realidad la novia de Xabi Alonso – y futura mujer-, que estaba trabajando en ese hotel para mejorar su inglés después de viajar a Liverpool siguiendo a su pareja.

“Yo no me lo podía creer… Pelo oscuro, aires españoles… y resulta que la chica (Nagore Aranburu) era la pareja de Xabi Alonso, que estaba practicando para mejorar su inglés. La verdad es que Xabi fue muy majo, lo mismo que ella. Pero Carragher no lo fue tanto…”, confesaba el delantero de 37 años recordando la anécdota.