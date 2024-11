Se confirman los rumores sobre Djokovic: renuncia a las ATP Finals y finaliza su temporada

El relevo generacional es inevitable en un deporte, el tenis, que atraviesa tiempos convulsos. Sus torneos caminan a caballo entre el dopaje de Sinner, la cercana retirada de Nadal, el auge de Arabia Saudí en el circuito y la intermitente presencia de Djokovic sobre la pista. A sus 37 años, el serbio, que ya no posee el físico prodigioso de antaño, selecciona los torneos en los que competir para prolongar al máximo su triunfante carrera.

Ha alcanzado tal estatus que no tiene que presentar parte alguno de lesión para ausentarse de la competición, basta con que no le apetezca. El último ejemplo se vivió en París-Bercy, torneo obligatorio de la ATP. Novak no compitió y se dejó ver por Maldivas descansando, lo que más le apetece hacer tras una temporada en blanco, con el único metal del oro olímpico.

«Si quiero prolongar mi carrera, necesito elegir de forma inteligente los torneos que voy a jugar. Turín ya no es un objetivo para mí, en absoluto. Siendo honestos, ya no persigo ni las ATP Finals ni el ranking… No puedo decir si jugaré otros torneos este año o en el futuro. Mis prioridades son jugar para el equipo nacional y los Grand Slam. Todo lo demás es menos importante», añadió, dibujando un enorme interrogante de cara al futuro.

La incógnita la ha despejado el propio Djokovic, que tras esas declaraciones disputó el Masters de Shanghái, el Six Kings Slam en Arabai Saudí y ahora ha decidido bajarse de las ATP Finals por una lesión que pone fin a su temporada menos caudalosa de éxitos de su carrera deportiva.

«Es un honor haberme clasificado para las ATP Finals. Me encantaría estar ahí, pero debido a una lesión no podré jugar la próxima semana. Lo siento por aquellos que esperaban ver. Les deseo a todos los jugadores un gran torneo», ha señalado el balcánico a través de sus redes sociales.

Se ausentará del último torneo del año, por lo tanto, acaba su temporada. Se despide de las pistas hasta 2025, cuando reaparecerá en Melbourne bajo el marco del Open de Australia. Donde sí estará será en Málaga, aunque como aficionado, para presenciar la Final a 8 de la Copa Davis y despedir a Rafa Nadal.