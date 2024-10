Confirmada la decisión más temida de Ilia Topuria: la fecha que lo cambia todo

Ilia Topuria está en boca de todos. Incluso habiendo un Clásico, el luchador hispanogeorgiano acapara portadas y noticias en todo el mundo por su esperada pelea contra Max Holloway, más aún después de lograr una victoria por K.O. ante el púgil que nunca había sido noqueado. Topuria logró defender el cinturón por primera vez para traspasar fronteras de manera definitiva y confirma así su condición de superestrella del deporte y de la UFC en particular. La carrera del luchador durante los últimos años ha sido meteórica y está dispuesto a hacer historia, y le quedan cinco años por delante.

Y es que hace unos meses se atrevió a poner fecha exacta a su retirada. El campeón del mundo de artes marciales mixtas explicó que no quiere eternizarse en este deporte y que igual que entró con 15 años, se irá más pronto que tarde. Y directamente una edad para irse: con 32 años. Eso supone que será en 2029, que es el año en el que cumplirá esa edad. Se trata de la decisión más temida por sus fans, que ven en Ilia Topuria un auténtico ídolo.

«Comencé en este deporte, en las artes marciales mixtas, a los 15 años. Me gustaría poder retirarme a los 32, darme como máximo esa edad, porque el deporte de élite requiere muchísima responsabilidad y tienes que estar súper concentrado en todo momento», explicaba Ilia Topuria, uno de los deportistas españoles que más focos está acaparando en este año 2024. El campeón de la UFC da esos 32 años como edad a la que retirarse, aunque sí hace una especificación que podría alargar el plazo: «Digo que a los 32, pero a la vez viene otro pensamiento a la cabeza que es ‘hasta el momento en que deje de disfrutarlo’. De momento lo estoy disfrutando mucho, no sé cuándo será ese día en el que diga ‘esto ya no me divierte’».

Ilia Topuria: «Seré el mejor pagado»

Desde que Topuria venciera a Alexander Volkanovski y se proclamara campeón de la UFC, el luchador español ha crecido muchísimo tanto a nivel profesional como económico. Es una figura mediática que arrastra a miles de seguidores que vibran con él, siendo una estrella en España, en Georgia y en el resto del mundo. «No tengo ninguna duda de que en 2025 seré el deportista mejor pagado del mundo», comentaba Topuria, que tras vencer a Holloway se afianzará como uno de los mejores de la historia de la UFC.

«Mi mentalidad siempre ha sido simple: si alguien lo ha podido hacer, yo también lo puedo hacer; si nadie lo ha hecho, puedo ser el primero en hacerlo», decía en una entrevista con la revista El Club del Deportista. Y añadía: «Sí que creo desde el fondo de mi corazón que no hay nada imposible en la vida. Cuando me preparo para cualquier compromiso que se me presenta en mi vida, siempre hago lo que está en mi mano y, pase lo que pase, yo siempre voy a dormir en paz y en calma conmigo mismo, sin ningún sentimiento de arrepentimiento, porque siempre sabré que hice todo lo que estaba en mi mano», añade sobre su mentalidad, admirada por muchos no solo en el mundo de la lucha.