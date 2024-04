Competición sanciona con dos partidos a Cheikh Sarr y da por perdido el partido al Rayo Majadahonda

Cheikh Sarr ya conoce la sanción con la que ha sido castigado por su incidente durante el Sestao River-Rayo Majadahonda. El portero senegalés, que se abalanzó hacia un aficionado que le profirió insultos racistas desde uno de los fondos y agarró a este de la bufanda para pedirle explicaciones, estará dos partidos sin jugar. El meta fue expulsado in situ y el partido fue suspendido. Finalmente, el Comité de Competición ha decidido también que los majariegos pierdan por 3-0 ante el conjunto vasco, al que a su vez se le ha impuesto una multa de 6.000 euros y dos encuentros a puerta cerrada en su estadio, Las Llanas.

En una resolución bastante extensa facilitada por la Federación, se ha conocido esa sanción de dos partidos a Cheikh Sarr. La multa es menor a la que se esperaba, pues incluso se llegó a hablar de un castigo tan largo que le hiciera perderse lo que resta de temporada. Esto no será así y el cancerbero africano no podrá estar contra la Ponferradina este sábado ni contra el Fuenlabrada el próximo 13 de abril.

Por un lado, el Rayo Majadahonda pierde los tres puntos de un partido que iba perdiendo 2-1 a partir del minuto 83, momentos antes de que Cheikh Sarr se dirigiera hasta la grada para comunicar de forma brusca su malestar con este hincha del Sestao River. Estos, por otro lado, jugarán dos choques del grupo 1 de Primera Federación (Real Unión de Irún y Deportivo de la Coruña) sin su público en un tramo decisivo del curso.

Cheikh Sarr también tendrá que abonar 600 euros, además de quedarse dos partidos sin jugar «por conducta contraria al buen orden deportivo» tal y como esgrime Competición. El club está obligado a pagar otra multa accesoria de 90 euros y la pérdida de los tres puntos se debe a «la retirada del terreno de juego una vez comenzado el partido».

Y en cuanto al Sestao River, se le multa por «represión de comportamientos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes». Para colmo, Cheikh Sarr había emitido un comunicado minutos antes de que se hiciera pública las sanciones por parte de este organismo de la RFEF. El senegalés, que ya pidió perdón el pasado martes en una rueda de prensa en las instalaciones deportivas de la Oliva, lo volvió a hacer a través de sus redes sociales.

Comunicado de Cheikh Sarr

«Quiero agradecer las muestras de apoyo y solidaridad que he recibido de mi equipo, de mis compañeros, de los aficionados alrededor del mundo y de los amantes del fútbol desde que el sábado viviera uno de los peores momentos de mi carrera deportiva.

En Las Llanas tuve que soportar que una pequeña parte de la afición me insultara por mi color de piel. Fue un hecho lamentable del que, por desgracia, no solo yo he sido víctima estos días. Nada de esto tendría que estar ocurriendo en pleno siglo XXI.

Mi hija se merece un mundo mejor, donde el racismo no tenga cabida. Lucho y lucharé por ella. Debemos hacerlo por nuestros hijos para que nada de esto vuelva a suceder y solo sea una lacra del pasado.

Ni yo ni nadie debería sufrir insultos racistas como los que tuve que oír. Es del todo inadmisible. Lo peor es que mi reacción también lo fue.

Siento enormemente que mi comportamiento no estuviera a la altura de quienes me han defendido desde el primer momento, especialmente mi equipo al que quiero pedir disculpas, por lo que pudiera acarrear mi reacción desmedida. Por una vez dejé de pensar en el colectivo. Estoy seguro que será la justicia la que deberá poner a todos en su sitio.

También a los racistas.

No al racismo».