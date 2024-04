El Sestao niega los cánticos racistas a Sarr y el socio con el que se encaró le denuncia por agresión

El Sestao River ha lanzado un comunicado tras la polémica por los cánticos racistas contra Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, durante el partido disputado en Las Llanas entre ambos equipos en el que niegan que se hubieran producido dichos cánticos. «En ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas», reza el escrito del club vasco.

«La prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión», añade el comunicado del Sestao River. De hecho, según está redactada el acta del duelo en el que se recoge que Sarr intentó agredir al árbitro, al futbolista le podrían caer hasta ocho partidos.

El colegiado del encuentro, Francisco García Riesgo, recogió que una vez expulsado, Cheikh Sarr fue «de forma violenta contra mi persona, con la clara intención de agredirme, teniendo que ser sujetado por sus compañeros presentes en el terreno de juego». Esta acción es una de las más castigadas por el Comité de Competición y se expondría a una sanción de hasta ocho partidos, aunque podría quedarse en cuatro.

«Al Sestao River Club no le temblará el pulso en tomar las decisiones que sean necesarias, que contribuyan a la convivencia y respeto con todas las personas, pero hasta ese momento reclamamos la presunción de inocencia, y pedimos cordura para que no se levanten acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia», añade el comunicado.

El socio denuncia a Sarr

Además, según contó Rafa Guadix, responsable de Seguridad del Sestao River, dio su versión de los hechos sobre el asunto y aseguró en El Partidazo de Cope que desde la grada le gritaron: «Ahora que vas perdiendo seguro que corres». El club tiene identificado al aficionado con el que se encaró Sarr, que «reconoce que no le ha insultado»

«Bajo su propia iniciativa fue a poner su denuncia antes de que el portero pusiera la suya, pero allí le explicaron el procedimiento, le dijeron que tenía que presentar un parte de lesiones y lo dejó. Pero después de que Cheickh Sarr hiciera la suya y se lo notificara la Ertzaintza, él recapacita, va al hospital, lleva un parte de lesiones por rozaduras en el cuello, y la presenta. Y al día siguiente, volvió porque tenía molestias cervicales, y amplía la denuncia», agregó el responsable de seguridad del club.

Comunicado oficial del Sestao

1. Desde el Sestao River Club ratificamos nuestro compromiso firme contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

2. Estamos colaborando activamente, y a total disposición, en todo lo que se nos pide por parte de las autoridades, tras aplicar, como quedó demostrado en el partido frente al Rayo Majadahonda, el protocolo que establece la Ley del Deporte para estos casos. Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos acontecidos y se castigue a los culpables, si queda fehacientemente demostrado.

3. En ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: la prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión.

4. El Sestao River Club, desde hace años, ha aportado recursos y material deportivo que han servido a la creación de equipos de fútbol en Senegal.

5. Al Sestao River Club no le temblará el pulso en tomar las decisiones que sean necesarias, que contribuyan a la convivencia y respeto con todas las personas, pero hasta ese momento reclamamos la presunción de inocencia, y pedimos cordura para que no se levanten acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia.

¡¡¡TODOS CONTRA EL RACISMO!!!