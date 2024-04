Cheikh Sarr: «Si hubiese más jugadores como Vinicius los racistas ya no tendrían más poder»

Cheikh Sarr ha sido uno de los protagonistas de los últimos días por un suceso bastante lamentable. El portero del Rayo Majadahonda recibió insultos racistas por parte de un aficionado en el estadio del Sestao River y se lanzó a por él para pedirle explicaciones. Este martes, con la sala de prensa de su club abarrotada, Cheikh Sarr atendió a los medios de comunicación para dar más detalles sobre la posible sanción a la que se enfrenta, así como la figura de Vinicius Junior como referente contra el racismo.

«No, no me ha contestado directamente, de repente yo vi que dijo mi nombre y le di las gracias. Yo se lo agradezco porque está peleando contra el racismo», respondió a pregunta de OKDIARIO sobre si Vinicius se había puesto directamente en contacto con él. «Si hubiese más jugadores como Vinicius los racistas ya no tendrían más poder», añadió Cheikh Sarr sobre Vinicius.

«Si me vuelve a pasar otra vez no reaccionaré tal cual. Sí, esto me jode muchísimo la verdad. Creo que es lo más correcto pedir perdón, aunque seas la víctima», afirmó respondiendo a su actitud por si esto le vuelve a suceder. «Si me cae una sanción me va a sorprender. Me va a parecer muy injusto, pero si pasa el club sabrá lo que tiene que hacer», continuó el portero del Rayo Majadahonda.

Estuvo con su psicóloga

Acompañado de su psicóloga, María José Morilla, Sarr entró en la sala de prensa de las instalaciones de la Oliva. «Sí, he recibido varios apoyos. Aprovecho para dar gracias a toda esa gente con la solidaridad y todo. La verdad que no tengo nada que decir porque estoy muy orgulloso de ellos, dando las gracias a todos. A mi equipo, a mis compañeros, a todo el mundo, también a mi familia», comenzó.

«Me siento jodido, pero ahora estoy un poco mejor, de haberlo soltado para que la gente lo vea. Es injusto porque no lo veo normal que una persona sea la víctima y le sancionen. Si me pasa en el futuro sabré como reaccionar», añadió sobre la posible sanción. «Es un poco raro, por eso quería ir a preguntarle al árbitro con todo el respeto del mundo. Le fui a preguntar que para qué era la tarjeta roja. Después del partido también me llamó para que hablásemos», dijo acerca de su conversación con el árbitro.

«Mi reacción fue saltar con tranquilidad y lo hice para preguntarle por qué me está insultando. No fue un gesto agresivo, sólo para preguntarle por qué y si tenía familia», continuó explicando sobre los insultos de ese aficionado al que agarró de la bufanda. «Le estoy dando muchas gracias porque no para de ayudarnos».