Colas nunca vistas en Sprinter por la bicicleta eléctrica plegable con motor trasero de 250W, batería de 24V y 40 km de autonomía

Las colas en algunas tiendas Sprinter están sorprendiendo a todos, incluso a trabajadores y clientes habituales. El motivo es la rebaja de la bicicleta eléctrica plegable Denver E-1000, un modelo que se ha convertido en uno de los productos más buscados de las últimas semanas gracias a una combinación que está llamando mucho la atención entre los que buscan moverse por ciudad gastando menos dinero y evitando atascos. Su motor trasero de 250W, la batería de 24V y una autonomía que ronda los 40 kilómetros han provocado que muchas personas acudan directamente a las tiendas para preguntar por ella antes de que vuelva a agotarse.

El interés por las bicicletas eléctricas no deja de crecer en España, sobre todo en las ciudades donde cada vez más gente busca alternativas cómodas al coche o al transporte público. En esas, la Denver E-1000 está destacando por algo muy concreto, y es que ofrece lo justo para el día a día sin disparar el precio. Está pensada para trayectos urbanos, como ir al trabajo, a clase o moverse por el centro sin depender tanto del coche. Además, al ser plegable, puede guardarse fácilmente en casa, en una oficina o en el maletero, algo que muchos compradores valoran especialmente cuando no tienen demasiado espacio. También incorpora ruedas de 20 pulgadas y un cuadro de acero plegable pensado para aguantar el ritmo diario en ciudad.

El factor clave de su éxito es sin duda su precio. Sprinter vende este modelo ahora por 499 euros, casi un 20% menos que su precio original, de ahí que sea una gra oportunidad. Otro de los aspectos que más comentarios está generando es su motor trasero MXUS de 250W, una potencia suficiente para ayudar en recorridos urbanos y afrontar cuestas suaves sin demasiado esfuerzo. A eso se suma una batería de litio de 24V y 7,8 Ah con una autonomía aproximada de entre 35 y 40 kilómetros, aunque la cifra puede variar según el peso del usuario o el tipo de recorrido.

Sprinter arrasa con esta ebike

La bicicleta llega además bastante completa de serie, ya que incluye luces delantera y trasera, guardabarros, portaequipajes, caballete y sensor de pedaleo, por lo que muchos usuarios destacan que prácticamente está lista para usar desde el primer día sin necesidad de comprar demasiados accesorios aparte.

La demanda ha sido tan alta que en algunas tiendas los empleados han tenido que dejar lo que estaban haciendo para atender personas en busca de este modelo. No son pocos los compradores que aseguran haberse encontrado con largas esperas o incluso con unidades agotadas en determinados momentos del día. Todo esto refleja el enorme crecimiento que está teniendo la movilidad eléctrica urbana, especialmente entre aquellos buscan opciones más económicas y prácticas para moverse por ciudad sin grandes complicaciones.

La bicicleta eléctrica Denver E-1000 se ha convertido así en uno de esos productos que aparecen de repente y terminan generando un auténtico efecto llamada. Su mezcla de autonomía, tamaño compacto y precio ajustado ha hecho que muchas personas vuelvan a plantearse el uso diario de la bicicleta eléctrica.