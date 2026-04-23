El COE y el Comité Olímpico de Portugal firman un convenio de colaboración

El Comité Olímpico Español y el Comité Olímpico de Portugal han firmado este jueves un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar y dar continuidad a la cooperación deportiva entre ambas entidades.

Este acuerdo establece un marco general de colaboración institucional orientado a promover una relación regular, estructurada y continuada basada en el diálogo y el entendimiento mutuo. Asimismo, tiene como finalidad fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas, así como el refuerzo institucional y la cooperación estratégica entre ambos comités.

A través de este convenio, ambas instituciones contribuirán al desarrollo sostenible del deporte y del Movimiento Olímpico en España y Portugal, promoviendo al mismo tiempo los valores olímpicos y fortaleciendo el ámbito deportivo en la península ibérica. Del mismo modo, el acuerdo permite consolidar una relación de cooperación estable y continuada entre ambas entidades.

El acuerdo ha sido rubricado en la sede del Comité Olímpico de Portugal por el presidente del COE, Alejandro Blanco Bravo, y el presidente del COP, Fernando Gomes da Silva. A la firma han asistido también la secretaria general del Comité Olímpico Español, Victoria Cabezas, y la secretaria general del Comité Olímpico Portugués, Diana Gomes.