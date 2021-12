La clasificación del Mundial de Fórmula 1 2021 ya es definitiva tras la disputa del Gran Premio de Abu Dabi, última carrera del campeonato. Los títulos mundiales son Max Verstappen en la modalidad de pilotos y para Mercedes en la de constructores tras la emocionante prueba que ha clausurado el año en Yas Marina.

Verstappen y Hamilton llegaban empatados al circuito árabe y el neerlandés fijó su récord de puntos en 395,5 puntos, ocho más que su rival por el título, que deberá seguir esperando para despegarse de Michael Schumacher como el piloto más laureado en la historia de la Fórmula 1.

Ya eran segura la tercera posición de Valtteri Bottas (226) y también la cuarta de Sergio Pérez (190), pero hubo vuelco en la quinta. Carlos Sainz (164,5), que empezaba el día en la séptima posición, se subió al podio y su gran resultado le permitió rebasar en la tabla a Lando Norris (160) y a su compañero en Ferrari, Charles Leclerc (159). Por su parte, Fernando Alonso (81) defendió su décima posición con otra actuación notable en Yas Marina.

En cuanto al Mundial de constructores, que también estaba sin decidir antes de llegar a Abu Dabi, Mercedes (613,5 puntos) reinó por octavo año consecutivo y compensa en parte la decepción por la derrota de Hamilton. Además, Ferrari (323,5) se confirmó como el tercer mejor equipo de la actual parrilla y Alpine (155) como el quinto por detrás de McLaren (275).

TOP 10 FINISHERS: ABU DHABI 👀

A hugely dramatic final race of 2021 😮

And it finishes with @Max33Verstappen as world champion! 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/NZB0rqzkAQ

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021