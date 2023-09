Carvajal: «En ningún momento he dicho que Jenni Hermoso no sea la víctima»

Dani Carvajal atendió a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El lateral derecho del Real Madrid y de la selección española analizó los partidos contra Georgia y Chipre, pero también habló de sus palabras sobre Jenni Hermoso.

Palabras sobre Hermoso

«Queda bastante claro. Únicamente lo que defendiendo es la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional. No puedes culpar a nadie sin una sentencia firme».

Referencia a Jenni en el comunicado

«Es muy complicado poner de acuerdo a 24 jugadores. Es un comunicado acorde a lo que representamos».

Su opinión

«A este nivel mediático la repercusión en altísima. No he dado mi opinión y así va a ser. No voy a opinar. Cada uno puede hacer lo que crea conveniente».

El comunicado

«Se elaboró entre 24 jugadores y fue a lo que todos llegamos y estábamos conformes».

Rubiales

«Mi opinión como jugador y presidente siempre ha sido excelente. Nos ha ayudado en todo. Yo no soy quién para limpiar nada dentro de la Federación. No puedo ponerle ninguna pega».

El vestuario

«El vestuario está focalizado en el partido contra Georgia. Es un partido clave en la clasificación para la Eurocopa».

Afectar el revuelo

«Para evitar esa desconcentración elaboramos ese comunicado. De puertas para adentro, el equipo está centrado en el partido del viernes».

Juzgados

«Nosotros somos ejemplo y estamos en el foco de mucha gente. No es una situación o un tema agradable. No es cómodo, peor hay que afrontar la realidad. Somos buenos profesionales, sabemos lo que significa representar este escudo e intentamos mostrar nuestra mejor versión. A nivel mediático, intentar que todo se calme».

Respuesta de Rubiales

«Elaboramos un comunicado donde pedimos disculpas, felicitamos a la selección femenina y defendemos valores. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero pensamos que era acorde».

Seleccionadores

«Son preguntar que yo no puedo responder. Se toman decisiones interiormente. Nosotros estamos a muerte con Luis de la Fuente y sus ideas. Esas decisiones no nos competen».

Falta de liderazgo

«Morata es el capitán, es veterano y ha pasado por muchos clubes. Tiene una capacidad de liderazgo envidiable».

¿Cómo está De la Fuente?

«La relación entrenador y jugador estamos a muerte con él. Llevamos varias convocatorias, nos llevó a un título y ahora tenemos un reto importante, que es llevarnos a la Eurocopa».

Campeonas madridistas

«Hicieron un saque de honor, la felicité y muy orgulloso por ellas».

Jenni, la víctima

«En ningún momento he dicho que Jenni no sea la víctima. Hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente esté viviendo momento agradable».

Nueve años en España

«Me preparo con una satisfacción y un orgullo tremendo. Es una pena que se vaya acabando y por eso cada momento lo vivo al máximo. Me lo tomo con mucha ilusión y sabiendo que puede ser el último día».

Un nueve en el Madrid

«Estamos siendo de los mayores goleadores. Ya dijo Ancelotti que Bellingham ha venido a sustituir a Karim. Ojalá podamos darle alegrías a nuestra afición».