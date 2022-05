Carlos Sainz ha dado por bueno el tercer puesto en el Gran Premio de Miami, donde partía segundo y acabó subiendo al podio pese al ataque final de Sergio Pérez. El madrileño reconoció que su prioridad era ver la bandera a cuadros después de dos malas carreras y teniendo en cuenta que no estaba al cien por cien físicamente.

Un resultado decente

«He estado mejor otros días. Después del accidente del viernes todavía tener algo de dolor en el cuello. Tenía que gestionarlo y pelear con ello. He conseguido mantener el podio, que es un resultado decente. No ha sido nada fácil. Quiero más, pero este resultado no está mal».

Una carrera limpia

«Estaba claro que saliendo en el lado sucio iba a ser complicado. He estado muy cerca de poder aguantarle la posición a Max, pero hoy la prioridad era disputar la carrera entera porque llevaba dos carreras sin acabar ni poder disfrutar del coche. He podido hacer una carrera limpia, sin problemas. La última defensa contra ‘Checo’ ha sido complicada porque tenía neumático fresco».

Sorprendidos por Red Bull

«Hemos dado un paso adelante en las rectas y un paso hacia atrás en ritmo porque los Red Bull, sobre todo Max, iba rapídisimo con la rueda media. Nos ha sorprendido lo que nos ha sacado en carrera. Red Bull ha estado un poquito más fuerte de los que esperábamos. Ahora toca Barcelona, llevaremos mejores y a ver si es suficiente para aguantarles», dijo en declaraciones a DAZN.