Carlos Sainz ‘prepara’ el GP de España en Madrid jugando al pádel

Madrid ya lo tiene todo listo para acoger a la Fórmula 1 tras 45 años. Madring ya está preparado para el GP de España y Carlos Sainz también. El piloto madrileño estuvo este martes en la fan zone de Williams ante una multitud de aficionados que se congregaron en la plaza de Callao para verle. Después de eso, Sainz se fue a un evento privado de Hexagon a desconectar jugando al pádel.

El piloto español aprovecha siempre que puede para desempolvar la pala y practicar uno de sus deportes favoritos. Este es un GP muy especial para Carlos. El embajador de Madring tiene muchas ganas de ponerse el mono y salir a la pista, pasar por La Monumental e intentar dar una alegría al público español en su casa.

Mientras tanto, el 55 ha aprovechado para ‘preparar’ el Gran Premio de España en el 20×10. Cambió el monoplaza por la pala y disfrutó de una gran noche de pádel. El viernes será el día en el que por fin pueda sacar el Williams y rodar con él por primera vez por el espectacular circuito de Madring.