Carlos Sainz confía para la carrera en Imola: «Tenemos una oportunidad de podio»

Carlos Sainz saldrá quinto en la parrilla del GP de Emilia Romagna de F1 en Imola este domingo. El piloto madrileño dijo que sufrió mucho con los neumáticos blandos y que confía en ir mejor este domingo con los medios y los duros. El de Ferrari se mostró frustrado por no poder batir a su compañero de equipo y apela a la salida del domingo, que aseguró será clave para poder pelear por el podio y batir a los McLaren.

«Llegando a este finde lo esperábamos, es un circuito muy McLaren», comenzó diciendo Carlos Sainz. Oscar Piastri y Lando Norris fueron los únicos que plantaron batalla a un Max Verstappen que se mostró intratable. De hecho, Piastri se quedó muy cerca de batir el tiempo del neerlandés en la Q3, pero se le fue un poco el coche en las últimas curvas y eso provocó que se quedara segundo a 74 milésimas del líder del Mundial.

Los McLaren han confirmado lo que venían demostrando a lo largo del fin de semana, y lo que esperaba el propio Sainz, que iban bien en este trazado. «Por nuestra parte, cuartos-quintos…», señaló el español antes de reconocer los problemas que ha tenido: «Con el neumático blando he sufrido mucho, voy casi más lento que con el duro. De cara a mañana espero ir mejor con el neumático medio y duro».

Carlo Sainz, no obstante, no baja los brazos y espera poder luchar por el podio en la carrera del domingo. Para ello será fundamental que el 55 haga una buena salida, ya que en Imola es muy complicado adelantar. «La salida será importante. No es un circuito muy ancho y no habrá muchas oportunidades para adelantar», explicó el piloto de Ferrari.

Sainz sueña con el podio

«Hay que pensar en positivo, hay una oportunidad de podium si batimos a los McLaren, que es lo que saldremos a hacer», añadió Sainz en declaraciones a DAZN F1 tras la clasificación del GP de Emilia Romagna. Justo por delante, en la segunda fila, tendrá a su compañero de equipo, Charles Leclerc, que acabó cuarto por detrás de los dos McLaren. Ferrari no ha podido con la escudería británica en clasificación, pero confían en batirles en pista el domingo.

No será fácil batir a los McLaren, ya que han demostrado que van muy fuertes en este trazado. Piastri y Norris dominaron los terceros libres y han estado arriba durante todo la clasificación. Ferrari tiene una oportunidad de podio en carrera, pero las opciones serán mínimas, por lo que tendrán que hacerlo todo casi perfecto.

Sainz viene de dos carreras, China y Miami, en las que no ha tenido su mejor rendimiento y ha acabado quinto. Aunque en la última carrera terminó cuarto, pero una sanción que ni él mismo consigue entender le relegó a la quinta posición por detrás de Checo Pérez. El mexicano saldrá undécimo en este gran premio, después de quedarse fuera de la Q3 por apenas unas milésimas y tendrá que remontar si quiere puntuar en esta carera y no perder la segunda posición del Mundial.