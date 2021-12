Carlos Moyá también ha dado positivo por coronavirus. El entrenador de Rafa Nadal ha confirmado que se ha contagiado a su regreso de Abu Dabi tal y como sucedió con el tenista. El ex número 1 del mundo también estuvo junto a Juan Carlos I, que dio negativo y está en cuarentena, el pasado sábado en Abu Dabi.

«Tras aterrizar en Mallorca, con algunos síntomas, di negativo en test de antígenos, pero me hice la PCR y di positivo. Estoy vacunado y con las dos dosis. Los síntomas han sido bastante fuertes, aunque ya mejor. He tenido fiebre, dolor de cabeza, sudoración, dolor por todo el cuerpo y escalofríos. Seguro que la vacuna me ayudó a no estar peor ni ir al Hospital”, afirmó Carlos Moyá a través de las redes sociales.

Buenas a todos,quería deciros que yo también he dado positivo por COVID.El domingo,al aterrizar en Mallorca y con algunos síntomas,di negativo en test de antígenos.Unas horas más tarde,al confirmarse un positivo en el equipo,fui a hacer pcr y di positivo. — Carlos Moya (@Charlymoya) December 21, 2021

Carlos Moyá se suma al positivo de Rafa Nadal, que anunció el lunes que conoció su contagio al regreso a España procedente de Abu Dabi, donde regresó a las pistas tras cuatro meses de baja por lesión. Ambos estuvieron compartiendo mesa el pasado sábado, el día en el que el tenista balear disputó su segundo partido del torneo contra Denis Shapovalov.

Juan Carlos I, negativo y en cuarentena

Tras conocerse el positivo del mejor tenista español de todos los tiempos, Juan Carlos I fue sometido a un test PCR que dio negativo. Aún así, el Rey emérito se encuentra en cuarentena siguiendo con el protocolo. Un día después se ha conocido el positivo del entrenador de Rafa Nadal. La presencia del balear en el Open de Australia que arranca el próximo 17 de enero a día de hoy es una incógnita.