El Kun Agüero sigue de baja por sus problemas de corazón. A día de hoy es una incógnita si volverá a jugar, pero él intenta disfrutar de su día a día mientras tanto. De hecho, ha sido noticia recientemente por el viaje a Dubái con su novia, una escapada en la que probó varios deportivos de alta gama. Eso no ha gustado a algunos aficionados culés, pero el delantero argentino no parece preocupado a estas alturas de la vida por el qué dirán.

Siempre le han gustado los coches de lujo al ariete, de hecho en Inglaterra también está dando que hablar estos días porque ha puesto a la venta uno de sus vehículos en un conocido portal británico de compraventa. Agüero ha decidido deshacerse de su Lamborghini Aventador, un coche que adquirió allá por 2014 cuando jugaba en el Manchester City y al que apenas ha dado uso por el que pide 222.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Leonel Agüero (@kunaguero)

Este exclusivo vehículo se puede comprar en AutoTrader, aunque su precio es prohibitivo para la gente de a pie. El coche está prácticamente nuevo, y hace un tiempo fue el propio argentino quien reconoció que apenas lo había usado y que el Lamborghini tiene menos de 5.000 kilómetros. Una máquina con 700 caballos de potencia y capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora que es un auténtico reclamo para los coleccionistas, por lo que todo apunta a que lo venderá más pronto que tarde.

«No sé por qué diablos me compré un Lamborghini. Debe haber recorrido unos 1.200 kilómetros en seis años, apenas lo he usado. He estado pensando durante dos años por qué lo compré, pues ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia. Tiene telarañas y todo» decía Agüero sobre este deportivo hace un tiempo, un coche que además está decorado por el famoso Yianni Charalambous, que envolvió el exterior en negro satinado y terminó el interior con materiales y diseños de Arancio Dryope.