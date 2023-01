Cantona ataca a Cristiano: «Tiene que darse cuenta de que no tiene 25 años»

La marcha de Cristiano Ronaldo al Al Nassr sigue dando de qué hablar. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido Eric Cantona, el histórico delantero del Manchester United, que no ha dudado en criticar la actitud del luso durante sus últimos meses en Old Trafford. El francés no ha dudado en señalar que Cristiano no asume la edad que tiene y que su rol en el conjunto inglés en su última etapa debería haber sido distinto.

«Hay dos tipos de jugadores al final de su carrera. Yo me retiré joven, pero eso es otra cosa. Luego están los que quieren jugar y hacerlo hasta los 40 años. Están los que quieren jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no los tiene y que tiene ayudar a los jóvenes. No jugará todos los partidos, jugará algunos, pero su parte es ayudar a los jóvenes», ha reflexionado Cantona acerca de la situación de Cristiano Ronaldo en sus últimos meses como red devil.

«Regresó aquí y el United no era el United que dejó y, a veces, no se da cuenta de que las cosas cambiaron. Así que tal vez se sorprendió de que cambiaran tantas cosas», ha destacado. Además, ha recordado esa labor de capitán que sí que hacen o que hicieron en otro momento distintos jugadores en edad similar a la del portugués: «Ibrahimovic todavía lo hace con el Milán, Ryan Giggs lo hizo o Maldini también. Pero creo que Ronaldo no se dio cuenta, y todavía no se da cuenta».

«Tiene que darse cuenta: no tiene 25 años. Solo es mayor y debería haberse dado cuenta de que, en lugar de no estar feliz de jugar algunos juegos, diga: ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar todos los partidos, pero ayudaré al jugadores jóvenes y aceptar esa situación y esa es mi situación’», ha asegurado en unas declaraciones a Manchester Evening News, en las que también ha querido comparar el final de la carrera de un futbolista con la muerte.

«Es como todo en el mundo, tienes gente que acepta que es mayor. Tienes que aceptarlo. En todo lo que hacemos. No solo en el fútbol. En todo. No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptar que moriré algún día. Es difícil aceptarlo pero tenemos que hacerlo. Y el final de una carrera es como morir. Es un poco como la muerte. Tienes que empezar otra cosa. Y antes de morir, te estás haciendo viejo y tienes que aceptar que te estás haciendo viejo. No puedes hacer las cosas que haces», ha finalizado.