Buscan en el río Miño al futbolista Mitogo: su móvil apareció en un puente y un mensaje preocupante

Conmoción en Galicia en el mundo del fútbol en general tras conocerse la desaparición de David García Mitogo, jugador del Atlético Arnoia e internacional absoluto con Guinea Ecuatorial en cinco ocasiones, del que no se sabe nada desde este jueves por la mañana.

El delantero, que a sus 32 años ha militado en otros clubes como la Ponferradina, Unionistas de Salamanca o Compostela, mandó preocupantes mensajes a algunas personas cercanas y su teléfono fue encontrado en un puente del río Miño, en el que se centra la búsqueda. La Guardia Civil puso en marcha un operativo al recibir la advertencia de un familiar de que Mitogo podía estar en peligro. Sus compañeros de equipo están colaborando junto con los vecinos y los operarios de Protección Civil.

⚠️BUSCA DESAPARECIDO ARNOIA⚠️

[email protected] de @avpccastrelo, Mancomunidade do Ribeiro, Cortegada e @PCRibadavia, participan desde esta mañá no dispositivo de busca establecido pola Garda Civil, do xogador do Atlético Arnoia, David Mitogo.

Moita sorte compañeiros!

🧡 pic.twitter.com/VXdBluHJP2

— OVoluntariadoPCOurense (@OVoluntariadoOU) May 11, 2023