Bottas gana el duelo a Hamilton en Australia y Carlos Sainz abandona

Valtteri Bottas se impuso en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras adelantar a Hamilton, que salía en la pole. El Red Bull de Verstappen completa un podio en el que no entra Ferrari. Carlos Sainz se vio obligado a abandonar por problemas mecánicos.

El finlandés Valtteri Bottas se llevó este domingo el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 adelantando en el inicio a su compañero de equipo Lewis Hamilton, que había salido desde la pole, para ganar el duelo de Mercedes.

El pentacampeón británico quedó segundo, por delante del Red Bull del holandés Max Verstappen y el Ferrari del alemán Sebastian Vettel.

La Scuderia, que se perfilaba como la favorita teniendo en cuenta sus resultados en los ensayos de invierno, se quedó así a las puertas del podio. El monegasco Charles Leclerc quedó quinto.

Bottas, que había salido segundo en la parrilla, logró además el punto de la vuelta rápida en carrera, atribuido por primera vez esta temporada desde 1959.

No fue un buen día para el español Carlos Sainz que fue el primero en abandonar en esta temporada, víctima de un fallo de su motor Renault.

“Creo que ha sido el MGU-K el que nos ha obligado a abandonar. Habrá que ver qué ha sido. No tengo todavía toda la información, todavía no me he acercado al garaje a preguntar, he estado viendo la carrera, pero lo vamos a saber pronto”, comentaba tras el abandono.

“Ha sido una lástima, porque había hecho justo lo que tenia que hacer y me había metido en la pelea por los puntos. Kvyat iba detrás de mi y él ha demostrado eran posibles. Estaba haciendo una buena carrera, la que se me había pedido, pero me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte y espero que se haya cubierto toda para lo que resta de año y podamos puntuar en Bahréin”, añadía el español.

El danés Kevin Magnussen, el alemán Nico Hülkenberg, el finlandés Kimi Räikkönen, el canadiense Lance Stroll y el ruso Daniil Kvyat completan el top 10.

Como el año anterior, la carrera estuvo marcada por las dificultades en las paradas en los boxes. Haas, cuyos dos coches tuvieron que abandonar en 2018 debido a que las ruedas estaban mal fijadas, tuvo de nuevo este año problemas para cambiar una de les ruedas del francés Romain Grosjean. Alfa Romeo Racing tuvo un contratiempo parecido en su dos vehículos.