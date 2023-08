El beso de la dueña de un caballo a su ‘jockey’ se vuelve viral tras el caso Rubiales

Sean Kirrane, un joven jinete irlandés, logró una hazaña increíble tras lograr la victoria en los Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes del Grupo 1 celebrado en York con Live In The Dream. El triunfo fue totalmente inesperado ya que su nombre no aparecía en las quinielas al principio. Fruto de la euforia, uno de los propietarios del equipo, Jolene De’Lemos le propinó un beso en la boca al jinete que se ha hecho viral tras el caso Rubiales.

El presidente de la Federación le dio un pico a Jenni Hermoso tras la victoria de España en la final del Mundial femenino, por el que piden la dimisión de Luis Rubiales. Tras lo sucedido en este caso se hizo viral el beso de Jolene al jinete Sean Kirrane de manera inesperada y con su marido, Steve, delante a escasos metros con una sonrisa en la cara tras lograr una victoria histórica. Ambos, Steve y Jolene, son los propietarios del equipo.