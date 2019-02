Valverde: “Estaría preocupado si Suárez no tuviera ocasiones de gol”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras empatar contra el Olympique de Lyon (0-0) en el Groupama Stadium que esperaba “otro resultado” porque el empate sin goles siempre es “peligroso” de cara a la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou.

“Con el partido que hemos hecho esperábamos otro resultado, que es peligroso porque cuando marcas fuera siempre tiene otro valor, por eso lo hemos buscado tanto. Pero esperamos un gran ambiente en nuestro campo, que nos empujen porque va a hacer falta, la eliminatoria está ahí. Necesitamos dos grandes partidos, hemos hecho uno y vamos a ver el siguiente”, dijo.

“Si veo que mi equipo falla muchas ocasiones me fastidia, pero dentro de ese fastidio estoy muy tranquilo. Si veo que el contrario falla muchas ocasiones me pongo tranquilo porque veo que nos generan muchas ocasiones. Si las fallamos estoy ‘fastidiadillo'”, añadió el ‘Txingurri’ tras el 0-0 en Lyon.

En este sentido, Valverde recordó que lo intentaron de “todas la maneras posibles, el poder marcar, con cantidad de llegadas”. “Hemos concedido muy poco, sólo al principio en un par de llegadas de ellos. El fútbol es cuestión de juego, que lo hemos tenido, y de acierto, que no lo hemos tenido pero lo hemos buscado”, indicó.

“Solemos acertar en un porcentaje alto y hoy no ha podido ser peor el camino a seguir es este. Igual que el domingo nos fuimos 1-0, hemos tenido ocasiones y nos vamos con 0-0, la eliminatoria está abierta e intentaremos decidir allí con nuestra gente”, manifestó Valverde ante los medios.

“Hemos hecho muchísimas cosas bien. Sabíamos la ascendencia del partido y hemos estado solidarios, generando juego y muchas ocasiones y les hemos metido en el área. Del partido me ha gustado todo, estoy contento por el partido pero no por el resultado, con lo que hemos generado. Hemos tenido muchas llegadas y no hemos podido ganar, pero no es fácil hacerlo en ‘Champions’ fuera de casa, para todos, y queda un partido”, agregó.

Por otro lado, preguntado por el papel de Luis Suárez, que sigue negado cara a gol en la ‘Champions’, el técnico culé dijo que no está preocupado. “No, me preocuparía si no tuviera ocasiones de gol, lo que se le pide a un delantero. Siempre pelea y está ahí, siempre tiene ocasiones y si no las tiene las genera para los compañeros, es un dolor de cabeza para el rival. Luego, al acierto o no, es lo que hay que buscar”, comentó.

Por último, justificó su once inicial dejando fuera a Arturo Vidal en detrimento de Sergi Roberto. “Ellos tienen gente muy potente arriba, una posibilidad era que jugara Arturo, Aleñá o Sergi, porque es centrocampista. Tenía casi decidido que jugara Semedo, defensivamente nos ayuda muchísimo. Y Sergi podía asociarse con Leo y lo ha hecho muy bien”, finalizó.