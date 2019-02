Valverde: “El Athletic y el Barça son los mejores equipos de la década”

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que si Leo Messi está "al cien por cien" seguramente "jugará" este domingo ante el Athletic. Además dijo que "Athletic y Barcelona" son los mejores equipos de la década

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que si el delantero Leo Messi está “al cien por cien” seguramente “jugará” este domingo ante el Athletic Club en San Mamés, un partido “fundamental” para los intereses azulgranas, sobre todo porque tras él tendrán un parón entre semana para “preparar” los próximos encuentros.

“Tendremos que esperar al entrenamiento. El otro día no queríamos arriesgar en Copa y mañana estamos en una situación parecida. La decisión la tomaré en función de lo que me diga él y de cómo se encuentra. Él está bien. Si está al cien por cien, seguramente jugará y, si no, tendremos que tomar alguna decisión”, declaró en rueda de prensa. “Le veo muy bien, hablamos francamente. No hay ningún problema”, añadió.

Sobre el duelo ante el Athletic Club, el técnico vasco resaltó su importancia. “Cualquier partido en San Mamés es complicado, y el de mañana mucho más. Sabemos cómo juega en Athletic, todos los partidos para el Barça siempre han sido complicados, con una gran presión ambiental, la gente apretará mucho, intentarán que no salgas desde tu propio campo, nos dificultarán el juego. Será un partido bonito de ver, con mucha miga y uno de los más difíciles de los que nos quedan esta temporada”, subrayó.

Además, se mostró contento con poder tener algo de “margen” la próxima semana. “El partido de mañana es fundamental para nosotros. No vas a poner a un jugador que esté un poco cargado; perder a un jugador es un palo duro. Para mañana, lo que preveo es poner al mejor equipo”, apuntó.

“Sabemos cómo es el calendario para cualquier equipo de Europa, es una barbaridad. Es difícil mentalizarse cada tres días, y estos jugadores lo hacen. No sólo es la acumulación de esfuerzos, sino que para el contrario es uno de los partidos señalados de la temporada. Nos viene bien para preparar los partidos que nos vienen”, continuó.

Sobre el cuadro bilbaíno, resaltó que “a veces está en dificultades”, pero que siempre “sale adelante y aspira a estar en los puestos de arriba”. “Cuando vino el Athletic a jugar en el Camp Nou vino con una gran mentalidad, hizo un gran partido, y lo estoy viendo parecido a los últimos partidos en San Mamés con Garitano. Cuando las cosas no salen hay angustia. Ahora hay un punto de confianza mayor por haber sacado determinados resultados. Si enganchan dos buenos resultados seguidos van a empezar a mirar hacia arriba”, describió.

Valverde lamenta la lesión de Arthur

Por otra parte, Valverde valoró la ausencia del centrocampista Arthur Melo, que estará de baja entre tres y cuatro semanas. “Perdemos un jugador que nos da control de juego. Las lesiones son inesperadas, también en noviembre no estuvo. Tenemos alternativas: Aleñá, con tinte más ofensivo; Arturo, no tanto de control, Coutinho y algún jugador del B. Depende del partido, optaremos por uno o por otro”, indicó.

También habló del estado de los franceses Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti. “Ayer Umititi hizo la primera parte del entreno y esperamos que poco a poco vaya incorporándose. Dembélé completó ayer el entrenamiento y valoraremos hoy si puede estar mañana o no”, manifestó.

Además, ante los vascos deberá suplir al sancionado Jordi Alba. “Sustituir a un jugador como Jordi siempre es un problema, pero tenemos alternativas, bien colocando a un jugador derecho, a un central zurdo o a un jugador del B”, enumeró.

“A veces no es un cambio porque le veo mal, sino porque la alternativa es diferente. Hay veces que cuando haces un cambio es porque uno está mal o cansado, pero a veces es por darle una vuelta de tuerca. Ivan está jugando mucho, pero ha tenido sus momentos de descanso y los tendrá”, dijo sobre el centrocampista croata Ivan Rakitic.

Por último, rechazó efectuar un deseo sobre el resultado del derbi madrileño. “Prefiero que ganemos nosotros. La influencia que podamos tener en ese partido es 0,0”, expuso, y bromeó con las palabras de Pep Guardiola sobre los mejores equipos de la década. “El Athletic. El Barça y el Athletic”, dijo, y concluyó sin querer hablar de su renovación. “Cuando tenga una respuesta, ya la daré”, finalizó.