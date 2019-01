Leo Messi ha reconocido que a sus hijos les encanta el fútbol y que ellos le obligan a a hablar sobre ello cuando pierde con el Barcelona o la selección argentina

Leo Messi ha concedido una entrevista a World Soccer, donde habló de su familia, en la cual reconoce que dos de sus hijos, Thiago y Mateo, les encanta la pasión de su padre: el fútbol.

“Les gusta mucho el fútbol”, aseguró Leo Messi en relación al gusto de sus hijos Thiago y Mateo por el deporte rey. El futbolista del Barcelona reconoció que Thiago, su primogénito, ya va entendiendo más de todo lo que rodea a este deporte. “Entiende más porque es mayor y habla de todo acerca del fútbol. Está muy metido en todo lo relacionado con el fútbol”, se sinceró el rosarino.

Además, Messi ha explicado que ya ha recibido alguna bronca de su hijo. “¡Ya recibí un par de críticas! Sigue al Barcelona, la Liga y la Champions League. Lo sigue todo. Le gusta, hace preguntas y me da notas cuando las cosas no van tan bien”, explicó el delantero del conjunto azulgrana.

El argentino ha reconocido en varias ocasiones que no le gustaba hablar de fútbol en su casa, aún menos cuando perdía. Pero todo ha cambiado, como ha reconocido en la entrevista Leo Messi. “Ahora ya no es así. Siempre cuesta digerir derrotas y actuaciones malas, pero Thiago me obliga ahora a comentar lo que ocurrió y explicar por qué no ganamos. Ahora hablamos mucho más”, dijo.