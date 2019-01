Ya es oficial: Frenkie De Jong jugará en el Barcelona a partir del próximo mes de junio. El equipo culé ha hecho oficial a través de un comunicado el fichaje de uno de los centrocampistas más codiciados del fútbol europeo por el que han pagado 75 millones más 11 en variables. Firma por 5 temporadas.

Finalmente, cuando todo hacía indicar que De Jong firmaría por el PSG, el Barcelona ha estado rápido y ha conseguido cerrar el fichaje de un futbolista por el que también estuvo interesado el Real Madrid en su momento. Después de que éste negociara y estuviera a punto de firmar con el equipo parisino, en la noche del martes se anunció que había elegido fichar por el Barcelona y este miércoles Josep María Bartomeu viajó a Ámsterdam para cerrar la operación.

