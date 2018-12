Piqué: “Disfruto en el campo, el día que no me guste lo dejaré”

Gerard Piqué compareció tras la manita del Barcelona sobre el Levante en Valencia. El central culé repasó la actualidad del equipo y destacó la importancia de llegar en un buen momento a final de año, tanto a nivel de juego como de resultados. Piqué también habló de Dembélé, que volvió a ser titular en el once de Valverde.

“El partido ha sido muy bueno. creo que estamos en los últimos días jugando mucho mejor al futbol, encajando menos goles y queremos tener unas buenas navidades. Últimamente estamos jugando muy bien al futbol. A pesar de la baja de Nelson hemos sabido sobreponernos a las circunstancias”, afirmó Piqué.

Después de una nueva falta en el entrenamiento, Piqué habló de la situación de Dembélé, que aun con todo se ha ganado la confianza de Valverde y volvió a ser titular. “Hay que involucrar mucho a Dembélé, tiene mucha capacidad y hay que guiarle un poco”.

Piqué no quiso quedarse sin elogiar a Luis Suárez y Leo Messi, la dupla estrella del Barcelona.”Luis y Leo son la mejor pareja de atacantes de los últimos años. De Luis y Leo ya se ha dicho todo”.

“A nosotros nos faltaba mejorar atrás. Cada año me cuesta arrancar. Disfruto mucho en el campo y el día que no me guste lo dejaré”, añadió, en referencia a sus planes para los próximos años.