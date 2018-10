Jordi Alba: “Ojalá Lopetegui siga en al Madrid, se lo merece”

A Lopetegui le ha salido un defensor inesperado. Jordi Alba, lateral barcelonista y antimadridista confeso, mostró su apoyo al técnico del Real Madrid, del que dijo “me cae bien, pero no me gusta el equipo que entrena”. Y añadió: “Ojalá siga en el Madrid, se lo merece”.

Importancia de los tres puntos ante el Inter

“Como todos los posibles. Hemos conseguido seis puntos y el Inter también y los otros dos no. Queremos quedar líderes, pero es un rival muy difícil, que está haciendo bien las cosas”.

Un Barça de dos caras

“Esperemos que la mejor cara. La baja de Leo es clave porque cada vez nos hace mejor a todos. Estamos capacitados para sacar adelante el partido“.

Renovación

“Estoy muy tranquilo, no sé nada. El club es el que decide cuando un jugador se merece la renovación o no”.

Clásico y Lopetegui cuestionado

“Todas las personas tomamos decisiones y en ese momento Julen quería terminar el Mundial y firmar por el Madrid, pero luego el presidente de la Federación tomó la decisión que tomó. Yo tengo una gran relación con él, le tengo un gran cariño, porque me ha ayudado mucho y ojalá pueda mantenerse en el cargo, aunque no me gustó al rival que se fue. Se merece seguir porque es un grandísimo profesional”.

Rol de Leo

“Reemplazar a Leo no lo hace nadie, por muy bueno que sea. No sólo mete goles, sino que hace jugar al resto de compañeros. Espero que esté de baja lo menos posible, pero nosotros tenemos que tirar del carro. Nos va a costar ganar más sin Leo que con él, eso está claro”.