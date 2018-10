El Tottenham recibirá al Barcelona sin Dele Alli ni Eriksen

Aurier, Dembelé y Vorm también se ausentarán del choque por lesión Lloris vuelve a la convocatoria

El entrenador del Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino, tendrá bajas de importancia este miércoles de cara a recibir al FC Barcelona en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, entre ellas las de Christian Eriksen y Dele Alli, aunque recupera al portero Hugo Lloris.

Lloris, portero titular del equipo londinense y campeón del mundo con Francia este verano, está plenamente recuperado de su lesión muscular, que le ha impedido disputar los últimos encuentros, y es la gran novedad en la lista de Pochettino.

El galo no juega un partido desde finales del pasado mes de agosto, cuando participó en el triunfo sobre el Manchester United (0-3) en Old Trafford en la Premier League. No obstante, el danés Eriksen, catalizador del juego del Tottenham y con mucha presencia ofensiva desde la segunda línea, sufre una lesión en el abdomen y no podrá volver al equipo hasta pasado el siguiente parón por selecciones.

Tampoco jugará contra el Barça otro hombre titular indiscutible como es el inglés Dele Alli, restando fuerza y también llegada al juego de los ‘Spurs’. En este caso, sufre una lesión muscular en los isquiotibiales, misma lesión que sufre el veterano central belga Jan Vertonghen. Completan la lista de bajas por lesión del Tottenham el defensa Serge Aurier y el poderoso centrocampista Mousa Dembélé, afectados ambos en el muslo. Tampoco estará el portero Michel Vorm, con molestias en la rodilla.