El Sevilla denunciará al Barça si excede el límite de extracomunitarios

La Supercopa de España que enfrentará el domingo al Barcelona y al Sevilla en Tánger siempre ha estado acompañada por la polémica. Primero, por la sede del encuentro, que por primera vez se disputará fuera del territorio español a partido único, algo que no terminó de convencer en ningún momento a la escuadra andaluza. Y ahora, a escasas horas de que el balón eche a rodar por el césped del estadio marroquí, por la última nota aclaratoria de la RFEF, donde se asegura que este torneo no es profesional.

En los últimos días, por la Ciudad Condal ha existido el debate acerca del jugador extracomunitario que Valverde iba a tener que dejar fuera de la lista de convocados de cara al duelo. El Barcelona y el resto del fútbol entendían que el partido que se jugará en Marruecos era oficial y, por lo tanto, no podría haber más de tres futbolistas sin pasaporte comunitario, pero la Federación de Rubiales decidió el sábado acabar con este debate al publicar una nota aclaratoria en la que aseguraba que “la Supercopa es una competición oficial de ámbito estatal, tutelada y organizada por la RFEF. La competición, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable, no está calificada como de carácter profesional“.

Es decir, según el organismo no era un partido oficial, por lo que “de conformidad con el marco legal aplicable a las competiciones futbolísticas oficiales no calificadas como profesionales, no existe ninguna restricción para la participación de jugadores extracomunitarios en dicha competición”.

“Ello viene exigido por la disposición adicional Segunda de la ley 19/2007, de 11 de julio, que establece que debe eliminarse cualquier obstáculo o restricción que impida o dificulte la participación en actividades deportivas no profesionales, como la Supercopa de España, de los extranjeros que se encuentren legalmente en España”, añadía el comunicado.

“Por tanto, en la Final de la Supercopa de España, nunca ha sido limitado el número de extracomunitarios que participan, teniendo plena libertad ambos equipos finalistas para alinear a cuantos consideren oportunos”, finalizaba la nota publicada por la Federación. Es decir, para los jugadores extracomunitarios no hay límites, pero si hay una expulsión, como sucedió la temporada pasada con Cristiano Ronaldo, sí se cumple en la Liga.

Pero el Sevilla no opina igual, por lo que ha decidido emitir otro comunicado en la que muestra su sorpresa por la decisión de la RFEF. “El Sevilla está sorprendido por el comunicado de la RFEF a 24h de la Supercopa. Afirma que podrán inscribirse todos los extracomunitarios que se quiera, pese a que en su última circular para la temporada 18/19 quedó claro que solo podían ser tres sin excepción según competición. El departamento jurídico del club está estudiando este asunto y si el Barcelona alinease a más de tres jugadores extracomunitarios, presentaría la oportuna reclamación por posible alineación indebida“, asegura el club hispalense. El lío ya está formado.