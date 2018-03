Messi: “Sentimos que será el último Mundial de este grupo”

El delantero del FC Barcelona y de la selección argentina, Leo Messi, ha hablado sobre la situación de su combinado nacional en una entrevista al programa de televisión “La Cornisa” de América TV. El astro argentino es consciente de la presión que hay en su país por conseguir el Mundial, algo que no ocurre desde hace 32 años.

“Ganar un Mundial no pasa siempre. Puedes llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio….Fue muy doloroso”, señalaba Messi en referencia a la final del Mundial de Brasil que acabó en manos de Alemania con un gol en la prórroga de Mario Gotze.

La gente espera que el crack argentino le dé a Argentina el Mundial y Messi es consciente de que es posible que en Rusia pase el último tren para conseguirlo. “Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados lamentablemente. Pensamos que no siendo campeones van a pedir que todo el grupo de jugadores se vaya de la selección. Por eso creo que es el mensaje que da esta camada de jugadores por lo que siente, lo que nos hicieron sentir”, apuntaba el delantero.

“Es impresionante, en cualquier parte del mundo están esperando que Argentina sea campeón y que se me dé a mí, es impresionante”, subrayaba el argentino.

Argentina tendrá dos partidos amistosos preparatorios para el Mundial y Messi encabeza la lista dada por Sampaoli para dichos encuentros. El día 23 se medirán a la Italia de Buffon en Inglaterra y el 27 lo hará ante España en el Wanda Metropolitano.

El delantero también ha hablado sobre cómo ha variado su juego en los últimos años. “Intento hacer jugar más al equipo, que pase la pelota más por mí y no ser tan definidor, tan egoísta, entre comillas; cerca del área buscar siempre una mejor opción, tirarme un poco más atrás y desde ahí intentar manejar el juego, intento mover más al equipo desde otra posición, de otro lugar, pero no, creo que sigo corriendo igual que lo hice siempre pero de diferente manera“, valoraba el 10 del Barcelona.

Un Leo Messi que dice no tener claro su futuro después del fútbol, ni si estará en la ciudad condal o en Rosario. “Todos dicen que es muy difícil y no lo dudo que va a ser así… Es muy difícil pensar en no hacer lo que estoy haciendo hoy. La verdad no sé qué voy a hacer ni dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir… Me gustaría hacer todo lo que no pude por la profesión, por el día a día que tengo no me permite hacer muchas cosas que me gustaría, pero no sé dónde va a ser… Si va a ser acá en Barcelona, si en Rosario, no lo sé porque no sé qué voy a hacer realmente“, concluía el argentino.