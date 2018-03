Cesc fue un culé más: otro fallo suyo tumbó al Chelsea

Como sucedió en el partido de ida, Cesc Fábregas tampoco tuvo su día en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League entre Barcelona y Chelsea. Después de ser muy criticado hace unas semanas por un error que ocasionó el gol de Leo Messi, el centrocampista catalán volvió a fallar en un momento clave e hizo que su equipo se quedara sin opciones de meterse en cuartos de final.

Todo sucedió a los 20 minutos de la primera mitad, cuando el Chelsea perdía por un tanto a cero y estaba volcado ante la portería de Ter Stegen. El equipo inglés estaba mereciendo el empate pero ahí apareció Cesc Fábregas para dictar sentencia en contra de su equipo. Mientras que una gran parte de sus compañeros estaban en campo rival, el centrocampista perdió un balón clave ante Leo Messi que armó una contra que desembocó en el gol de Dembelé que ‘mató’ la eliminatoria.

Y eso hizo al ex del Barcelona no levantar cabeza ante su antiguo club. Este fallo mermó su autoestima y prácticamente no apareció en los 70 minutos restantes de partido. Si es cierto que tocó el balón con asiduidad pero no tuvo la confianza necesaria para que alguno de sus pases fueran sinónimo de peligro. Así que drama para un Cesc Fábregas que ya fue clave para mal cuando en el partido de ida no captó un pase al espacio de Christensen en el gol del empate del conjunto culé en el Stamford Bridge.

Por este fallo, desde Inglaterra se cebaron con el futbolista acudiendo a su pasado con la camiseta del Barcelona como motivo de este error. Hace unos días, el centrocampista dijo que tras la eliminación del equipo culé en 2012 (por esa época el jugaba en el club catalán) a manos de su actual club no pudo dormir, y probablemente, esto le vuelva a suceder por ser clave, pero para mal, en el encuentro más importante de la temporada para el equipo que le paga a día de hoy, el Chelsea.