Valencia – Barcelona, en directo el partido de fútbol hoy

20:30. ¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo del Valencia – Barcelona, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Está en juego una plaza para la final del torneo del K.O. Los che recuperan a Guedes, aunque Marcelino descartó que empiece de inicio. Mientras los azulgrana llegan con serias bajas en defensa que podrían obligar a Busquets a ejercer de central o suponer el debut de Yerry Mina, si Piqué no se recupera a tiempo.

Valencia y Barcelona se verán las caras este jueves en Mestalla por un puesto en la final de la Copa del Rey. El gol de Luis Suárez en la ida da cierta ventaja a los pupilos de Ernesto Valverde, sin embargo, los ches no se dan por vencidos y sueñan con darle la vuelta a la eliminatoria. Quieren quitarse la espinita de aquel 7-0 de 2016 apeando al actual campeón de la competición y verdugo en aquellas semifinales, regresando así a una final copera 10 años después.

En la ida, Marcelino, contaba con bajas importantes como Garay, Kondogbia y Guedes. Los dos primeros regresaron el pasado domingo ante el Atlético, mientras la presencia del portugués para este partido ha estado en vilo hasta última hora. Fue el propio técnico quien confirmó su inclusión en la convocatoria, aunque reconoció que no está para jugar de inicio. El regreso del extremo supone un plus de motivación y energía para el equipo. Es el jugador más determinante de este Valencia, que aunque no llega en su mejor momento sueña con la Copa.

Esta vez es el Barcelona quien tiene bajas claves en el centro de la defensa. Gerard Piqué arrastra unas molestias en la rodilla del derbi contra el Espanyol, pero el Txingurri no le ha descartado todavía. Su presencia en el choque se antoja complicada, aunque el técnico confía en contar con él en Mestalla. En caso de no llegar a tiempo, Busquets podría ocupar ese hueco en el eje de la zaga. Otra opción es hacer debutar a Yerry Mina, puesto que Vermaelen sigue lesionado.