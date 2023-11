El Barcelona se descatalanizó en la Champions

Iñaki Peña, Ronald Araujo, Jules Koundé, Íñigo Martínez, Joao Cancelo; Pedri González, Frenkie de Jong, Ilkay Gündogan, Raphinha, Robert Lewandowski y Joao Félix, ese fue el último once del Barcelona en Champions League, el que inició el partido ante el Oporto en Montjuic y que a la postre lograría el triunfo que sellaría el pase a octavos de final. Como se puede apreciar, en la alineación que planteó Xavi Hernández no había ni rastro de catalanes, algo que no pasaba en Europa desde hace 21 temporadas, pero tampoco ni un jugador de campo formado en La Masía.

No es una cuestión baladí en Can Barça, donde siempre se aboga por la formación de La Masía y los jugadores de casa, donde normalmente afloran varios catalanes como lo fue en su día Xavi Hernández, pero también otros más recientes como Sergio Busquets o Gerard Piqué, ya fuera del club. También el hecho de que Iñaki Peña fuera el único jugador de la cantera en el once titular, sólo por unas molestias que impidieron jugar a Marc-André Ter Stegen, titular indiscutible, refleja también un cambio de paradigma.

Un alicantino, un vasco y un canario entre los españoles y luego dos portugueses, un uruguayo, un francés, un holandés, un alemán, un brasileño y un polaco conformaban el plural once del Barcelona en esta última noche de Champions, ni rastro de los escasos catalanes que tiene en plantilla esta temporada Xavi. El egarense apostó por un once sólido, con los más veteranos y experimentados, y dejó de lado a los Oriol Romeu, Sergi Roberto, Lamine Yamal o Alejandro Balde.

Han pasado 216 partidos en Champions desde la última vez que el Barcelona jugó sin catalanes en su once titular. Hay que remontarse a abril de 2002, hace 21 años, cuando los culés jugaron su último partido en competición europea sin presencia de jugadores catalanes. Curiosamente aquel partido fue ante el eterno rival, un Real Madrid que visitaba el Camp Nou y enfrentaba el siguiente once que alineaba el por aquel entonces técnico blaugrana, Charly Rexach, que apostaba por estos futbolistas: Bonano, Reiziger, Abelardo, Frank de Boer, Motta, Rochemback, Cocu, Luis Enrique, Overmars, Kluivert y Saviola.

En aquella ocasión tampoco hubo ningún jugador catalán sobre el terreno de juego, tan sólo dos españoles y una importante presencia de futbolistas holandeses con Reiziger, De Boer, Cocu, Overmars y Kluivert, hasta cinco en el once titular. No fueron años sencillos para el conjunto culé en aquella época.

Al momento de juego del Barcelona y las dificultades para solventar partidos y mostrar su mejor versión, se le une esta carencia de jugadores formados en La Masía. Hasta ahora Gavi estaba siendo uno de los futbolistas siempre presente en la alineación, el mejor estandarte culé en estos momentos. Su lesión sumado al bajón de rendimiento de Alejandro Balde y la apuesta de Xavi por jugadores más experimentados dio lugar a once sin jóvenes como Lamine Yamal y Fermín López, también formados en La Masía. Sergi Roberto con un rol muy residual este curso y Oriol Romeu, a un lado desde la vuelta de Frenkie de Jong tras su lesión, empujan fuera del foco a la cantera culé…