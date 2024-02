El Barça juega con otras reglas: 204 millones de límite salarial pero se gasta más de 400 en sueldos

El Barcelona tiene un problema muy serio con el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD). La Liga ha publicado el tope de gasto en sueldos para la confección de la plantilla y del cuerpo técnico que tienen los equipos de la competición tras el mercado invernal. Más allá de que el Real Madrid cuenta con 727 millones de euros de límite salarial, el Barça tiene 204 millones. Una cantidad que es 66 millones inferior a la que tenían tras el cierre de la ventana de fichajes de verano y que les lleva a estar muy sobrepasados, puesto que su gasto en sueldos es ligeramente superior a los 400 millones de euros.

Pese a que el club azulgrana cuenta con 204 millones de euros de LCPD, su masa salarial total es del doble, lo que hace que tengan que reducir drásticamente los sueldos de sus futbolistas de cara a poder realizar movimientos al término de la temporada. Si no se adaptan a esta situación, algo que no han hecho en los últimos años, en los que ha recortado su desembolso en salarios, pero de forma insuficiente, volverán a verse abocados a una normativa especial que les impedirá inscribir jugadores por el valor de sus ingresos.

El hecho de superar el límite salarial que impone la Liga no impide poder inscribir, pero sí que supone tener problemas a la hora de inscribir jugadores. Lo que no podrán es hacerlo en la misma proporción de los ingresos que perciben. El Barça está muy alejado de la regla del 1:1, lo que quiere decir que, mientras que su masa salarial supere el LCPD, podrán sólo destinar una parte de las plusvalías por la venta de jugadores y del ahorro que generen a las inscripciones.

Los problemas vendrán ya no sólo a la hora de inscribir jugadores nuevos, que puedan llegar en el próximo mercado, sino a varios de los que conforman actualmente la plantilla. Cabe recordar que el Barcelona inscribió a Vitor Roque sólo hasta final de temporada, así como a Íñigo Martínez. Además, queda por resolver el conflicto de los nuevos contratos de Gavi, Balde o Fermín, así como las posibles renovaciones de Marcos Alonso y Sergi Roberto o la posibilidad de incorporar al término de su cesión a Joao Félix y Cancelo.

La solución parece sencilla: vender a un jugador franquicia. Desprenderse de uno de los jóvenes con talento que tienen buen mercado es la mejor forma que tienen para salir de una situación tan delicada, aunque por el momento se han negado a hacerlo.

Los problemas del Barça con el límite salarial

Aunque los problemas del Barcelona a la hora de inscribir no vendrán por encontrarse con el doble de gasto en salarios del que se les permite. El club aún adeuda una cantidad de 40 millones de euros por la palanca fake de Barça Studios, vendida de segundas al fondo de inversión alemán Libero, que nunca ha llegado a pagar su parte correspondiente. La directiva de Laporta deberá encontrar la manera de reponer esa cantidad, puesto que hasta que no lo hagan tendrán paralizadas todas sus inscripciones, al ser un dinero previsto para este ejercicio que parece que no llegará.

Si no consiguen que alguien se haga cargo de esa parte y de abonar también la parte presupuestada antes de junio de 2024, el club no podrá ejecutar ningún tipo de operación de inscripción de jugadores. La temporada pasada, gracias al aval de la directiva, en una maniobra más que cuestionable, sí que consiguieron salvar a última hora la inscripción de sus nuevos fichajes. Lo hicieron, al estar sobrepasados, como ahora, bajo el aplique de la regla del 2/5, que les permite fichar e inscribir por un valor del 40% de las plusvalías y amortizaciones que generen.