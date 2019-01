Doncic, expulsado por primera vez en la NBA en una de sus peores noches

Luka Doncic fue expulsado por primera vez en su carrera en la NBA después de recibir dos técnicas en la derrota de Dallas Mavericks ante Indiana Pacers.

No todo iba a ser bueno para Luka Doncic en su primer año en la NBA. El esloveno es una de las sensaciones de la liga y podría debutar como rookie en el All-Star, pero en la jornada del sábado le tocó vivir un momento amargo en la mejor competición de baloncesto del mundo. Doncic fue expulsado del encuentro después de recibir dos técnicas, la segunda por dar una patada al balón tras una canasta de Indiana Pacers, verdugo de los Dallas Mavericks del ex madridista.

Doncic abandonó el encuentro irremediablemente antes de tiempo con una toalla cubriendo su cabeza y una sonrisa irónica por lo que acababa de suceder. El base no tuvo su mejor día tampoco en el apartado estadístico, con sólo ocho puntos –3/14 en el tiro y 0/5 en triples–, a los que añadió cinco rebotes, seis asistencias y tres robos de balón. Es la tercera anotación más baja de Luka desde que llegó a la NBA.

Luka Doncic just got ejected for the first time in his career #Mavs #MFFL pic.twitter.com/aDI8gXswS3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 20, 2019

Doncic no era expulsado en un partido desde diciembre de 2017, cuando los árbitros de Euroliga le indicaron el camino de los vestuarios en un duelo que medía al Real Madrid frente a Valencia Basket y en el que Luka acabó, como en Indiana, absolutamente frustrado. La patada al balón fue un fiel reflejo de lo sucedido en el partido, ya que los Pacers lograron una cómoda victoria ante una versión muy negativa de los Mavericks (111-99).

“No estaba jugando bien. Por supuesto que fue uno de los peores partidos que he jugado esta temporada, así que sí: me sentí frustrado. No sabía que me expulsarían porque hay reglas diferentes en Europa”, afirmó Doncic ante la prensa tras la expulsión.